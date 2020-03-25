التربية: "الثانوية العامة" تشمل المادة المغطاة بالمدارس ويُعفى الطلبة من "التكنولوجيا العملي"

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم أن امتحان الثانوية العامة لهذا العام سيشمل المادة المغطاة من المقررات الدراسية أثناء الدوام المدرسي الصفي فقط (اللقاءات الوجاهية).



كما قررّت اللجنة إعفاء الطلبة من امتحان التكنولوجيا العملي للثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، داعيةً الطلبة لمراجعة المقررات الدراسية، والاستعانة ببرنامج "ثانوية أون لاين" وبمعلميهم عبر وسائل التواصل المتاحة، والاستعداد للامتحانات، متمنيةً لكافة الطلبة التوفيق والنجاح.