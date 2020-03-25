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التعليم العالي: سننظر بقرار الفصل الصيفي بناءً على المستجدات المقبلة

التعليم العالي: سننظر بقرار الفصل الصيفي بناءً على المستجدات المقبلة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مجلس التعليم العالي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم النظر بالقرار المتعلق بالفصل الصيفي، بناء على مستجدات المرحلة المقبلة، وسيعلن عنه في حينه.

وأضاف المجلس، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء: "يترك لكل مؤسسة تعليم عالٍ، تحديد آلية عقد الامتحان الشامل، أو مناقشة الأطروحة لطلبة الدراسات العليا طوال فترة الطوارئ، مع مراعاة التعليمات الخاصة بمنح الدرجة".

وقال المجلس: "يترك لكل مؤسسة تعليم عالٍ اختيار طرق التقييم الالكترونية المناسبة، بما يحقق معايير التقييم الموثوق وضرورة التنسيق المسبق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في حال الخروج عن إطار التعليمات المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية".

وأعلن المجلس عن تأجيل المساقات العملية أو الجزء العملي أو السريري من المساقات التي يتعذر تنفيذها، لحين الانتهاء من حالة الطوارئ المفروضة، والسماح للطلبة بالعودة إلى الدوام كالمعتاد.

وأشار إلى استمرار عمل مؤسسات التعليم العالي، ضمن منظومة التعليم الالكتروني طوال فترة الطوارئ المعلنة، وضمن الحد الأدنى من الموظفين الإداريين، مع الالتزام بقرارات الحكومة بمنع تحرك المواطنين، وتعليمات وزارة الصحة بهذا الخصوص.

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