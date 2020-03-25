وزارة الاقتصاد تمدد فترة تقديم طلبات الكوتا حتى نهاية الشهر الجاري
رام الله - دنيا الوطن
اعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاربعاء، عن تمديد تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالسلع ضمن الكوتا وكذلك سلع الاسمنت والجميد حتى نهاية يوم 31/3/2020.
ويأتي تمديد الوزارة نظراً الى حالة الطوارئ الراهنة لمواجهة منع انتشار فيروس كورنا، ولإعطاء للشركات الفلسطينية المهلة الكافية للتقدم بطلباتها عبر البريد الالكتروني [email protected] دون الحاجة لمراجعة الوزارة.
وبإمكان الشركات الحصول على النماذج والإجراءات ومعرفة تفاصيل السلع وأرقام التعرفة والكميات للكوتا من خلال مراجعة موقع وزارة الاقتصاد الوطني www.mne.gov.ps تحت عنوان كوتا 2020.
مرسل من هاتف Samsung Galaxy الذكي.
اعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاربعاء، عن تمديد تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالسلع ضمن الكوتا وكذلك سلع الاسمنت والجميد حتى نهاية يوم 31/3/2020.
ويأتي تمديد الوزارة نظراً الى حالة الطوارئ الراهنة لمواجهة منع انتشار فيروس كورنا، ولإعطاء للشركات الفلسطينية المهلة الكافية للتقدم بطلباتها عبر البريد الالكتروني [email protected] دون الحاجة لمراجعة الوزارة.
وبإمكان الشركات الحصول على النماذج والإجراءات ومعرفة تفاصيل السلع وأرقام التعرفة والكميات للكوتا من خلال مراجعة موقع وزارة الاقتصاد الوطني www.mne.gov.ps تحت عنوان كوتا 2020.
مرسل من هاتف Samsung Galaxy الذكي.
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