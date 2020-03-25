الخارجية الفلسطينية: خطوات عملية لدعم جالياتنا وطلبتنا بما فيها تمديد جوازات السفر

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رام الله - دنيا الوطن

ناقش وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الأربعاء، الخطوات والتدابير التي تتابعها الوزارة والسفارات لضمان تحقيقها أهدافها في توفير أوسع دعم دولي ممكن لدولة فلسطين وتعزيز امكانياتها في مواجهة وباء كورونا، وللاطمئنان المتواصل على صحة وسلامة جالياتنا والعامليين في سفاراتنا وبعثاتنا، وضمان تقديم كل عون ممكن لطلبة الفلسطينيين والأسر المحتاجة، في إطار أدائها لمهامها في ظل حالة الطوارئ.



وأوضحت الوزارة في بيانها، الذي وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، أن الوكالة الفلسطينية لتعاون الدولي "بيكا" بالتنسيق مع طواقم عمل الوزارة المختصة ومع الأطراف الشريكة ببرامجها لضمان توفير الدعم الازم للقطاع الصحي ولوازرة الصحة، تتواصل مع عديد الدول وفي مقدمتها جمهورية الصين الشعبية الصديقة وغيرها، على أمل تأمين وصول المساعدات الإقليمية والدولية.



وعممت الوزارة على سفراء دولة فلسطين بخصوص قرار دولة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بتفويض الوزير المالكي بكامل الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتمديد سريان جوازات السفر الفلسطينية المنتهية الصلاحية للمواطنين خارج البلاد خلال حالة الطوارئ وبدون رسوم، لمساعدة جالياتنا في حل مشاكلها المتعلقة بتجديد الاقامة وغيرها، وحدد المالكي آلية العمل القانونية والمناسبة للقيام بذلك على أكمل وجه وبالسرعة الممكنة.



كما عممت أيضا على سفراء دولة فلسطين بضرورة التحرك العاجل للوقوف الى جانب الطلبة والحالات الاجتماعية التي تحتاج الى دعم ومساندة بسبب أوضاعها المعيشية الصعبة، من خلال التنسيق الكامل وبمشاركة الميسورين ورجال الاعمال من أبناء الجالية، والاستفادة من جميع فرص الدعم والاعانة التي توفرها الدول المضيفة للتخفيف من معاناة طلبتنا وأبناء جالياتنا، وبناءً على توجيهات المالكي عممت الوزارة على السفراء بضرورة استكمال تشكيل خلية ازمة مشتركة بين السفارة وفعاليات الجالية.