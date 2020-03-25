مصر: وفاة جديدة و442 إصابة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، اليوم الأربعاء، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وحالة وفاة إضافية بالفيروس.



وقال هالة زايد في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الإعلام المصري أسامة هيكل: إن "إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 442 وحالات الوفاة إلى 21 حالة".



وأوضحت أن "منظمة الصحة العالمية قامت بتقييم الإجراءات التي تتخذها الوزارة"، متابعة: "نعمل على زيادة المعامل في كافة المحافظات".



وأكدت الوزيرة المصرية أنه تم إغلاق كافة العيادات الخارجية لتقليل الاختلاط.