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شؤون فلسطينية

دودين: ما اقدم عليه الشرباتي جرس انذار على سياسة الاهمال بحق الاسرى

دودين: ما اقدم عليه الشرباتي جرس انذار على سياسة الاهمال بحق الاسرى
رام الله - دنيا الوطن
حمل الدكتور موسى دودين، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، الاحتلال ومصلحة السجون، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى في ظل عدوانها المتصاعد بحق الأسرى من سحب لحقوق الأسرى ومصادرة ممتلكاتهم، مستغلة انشغال العالم بوباء كورونا.

 جاء ذلك تعقيبا على أحداث سجن نفحة، وعدوان الاحتلال المتوصال على الاسرى في السجون، مؤكدا أن الخطوة التي قام بها الاسير أيمن الشرباتي من مدينة الخليل بحرق جزء من باب غرفة شرطة الاحتلال في السجن هي جرس إنذار على سياسة الإهمال الطبي بحق أسرانا وحالة القلق التي يعيشها الأسرى في ظل تفشي وباء كورونا في كيان الاحتلال.

وقال: "نحذر الاحتلال من مواصلة عدوانه على الأسرى عبر تضييق الظروف المعيشية عليهم ومنعهم من الكثير من حقوقهم اليومية، وهو ما ينذر بانفجار وشيك في وجه الاحتلال ومصلحة السجون".

ودعا دودين، منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي للإشراف على حالات الأسرى الذين يتم عزلهم بحجة وباء كورونا، فمصلحة السجون ما زالت ترفض عمل أي فحوص لطمأنتهم بخصوص المرض المذكور.

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