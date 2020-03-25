غنام: من يكسر قرار الحجر المنزلي سيتم اتخاذ اجراءات صارمة بحقه

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام انه سيتم تشديد العقوبة على كل من يخالف قرار الحجر المنزلي بتحويله للحجر الاجباري واتخاذ أقصى درجات الضبط والعقوبة بحقه.



وأشارت غنام، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، الى ان جهاز الأمن الوقائي تمكن من السيطرة على مواطن تهرب من الحجر، مشيرة إلى ان قرارات الحجر ملزمة ومن يتهاون معها لن يفلت من العقوبة، مبينة ان الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان سلامة المواطنين.