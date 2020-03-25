زكارنه: اسرائيل تنشر (كورونا) علناً والعالم صامت

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رام الله - دنيا الوطن

قال بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، عضو المجلس الثوري لحركة فتح ان اسرائيل تنشر مرض الكرونا بشكل علني واضح من خلال تعاملها مع العمال الفلسطينين .



وقال زكارنه، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، ان اسرائيل القت قبل يومين بعامل مصاب بأعراض الكرونا على حاجز بيت سيرا دون تقديم اي علاج له وتقوم اليوم بإعادة العمال دون فحصهم ونشرهم على الحواجز مما يسبب في نشر الفيروس بين عموم الشعب الفلسطيني ، حيث تعجز كل الامكانات الفلسطينية من التعامل مع هذه الحالات وهذا يضرب في الصميم تعليمات منظمة الصحة العالمية واجراءات الحكومة الفلسطينية الملتزمة بما تقرره منظمة الصحة الدولية .



واضاف زكارنه ان اسرائيل تفتح حدودها للعمال بطريقة التفافية على الإجراءات الفلسطينية وتقدم إغراءات لهم بزيادة الراتب اليومي مستغلتا ظروفهم المعيشيةالصعبة ، والتنصل من دفع مستحقاتهم القانونية .



وطالب زكارنه منظمة العمل الدولية التدخل بشكل عاجل لمنع هذه التصرفات التي تشكل خطر على العامل ، وكذلك إنصاف العمال، والاطلاع على ظروف مبيتهم احيانا التي لا يوجد فيها ادنى متطلبات السلامة الصحية .



وبين زكارنه ان قوانين العمل والاتفاقيات الدولية تلزم اسرائيل بدفع راتب العامل وهو في بيته وللاسف اسرائيل تجبرهم على العمل ولا تدفع للعامل دون وصوله للعمل ، مما يجعل العامل مضطرا للمخاطرة والذهاب للعمل ، ناهيك عن عدم التزامها بعلاجهم في حالة الإصابة بالفايروس وتقوم بنقلهم للطرف الفلسطيني .



وبين زكارنه ان اسرائيل ملزمة دوليا بتحمل مسؤولية علاج اي عامل يصاب في أراضيها ولا يحق لها إعادتهم للأراضي الفلسطينية دون علاج.



ودعا زكارنه الحكومة الفلسطينية لتكليف وزارة العمل بالتواصل مع المنظمات الدولية و وزارة الصحة للتواصل وتقديم شكوى لمنظمة الصحة العالمية ، داعيا الجهات الرسمية للقيام بحملات من خلال صناديق تبرعات لإنقاذ العامل و لتغطية احتياجات العمال ممن هضمت اسرائيل حقوقهم وجلسوا في بيوتهم .



ووجه زكارنه التحية لعمال فلسطين وطالبهم برفض استغلالهم لنقل الفايروس لأهليهم وشعبهم.



وقال زكارنه ان اسرائيل من خلال هذا الخرق تدمر كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية من خلال ادخال وإخراج العمال دون اي احتياطات وقائية تمنع نشر الفايروس الذي يهدد العالم .



واستهجن زكارنه صمت المؤسسات الدولية وكأن اسرائيل خارج المنظومة الدولية مطالبًا العالم باتخاذ إجراءات رادعة لمنع تفشي المرض في دولة فلسطين ونقلها للعالم .