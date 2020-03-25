شؤون فلسطينية

زكارنه: اسرائيل تنشر (كورونا) علناً والعالم صامت

زكارنه: اسرائيل تنشر (كورونا) علناً والعالم صامت
رام الله - دنيا الوطن
قال بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، عضو المجلس الثوري لحركة فتح ان اسرائيل تنشر مرض الكرونا بشكل علني واضح من خلال تعاملها مع العمال الفلسطينين .

وقال زكارنه، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، ان اسرائيل القت قبل يومين بعامل مصاب بأعراض الكرونا على حاجز بيت سيرا دون تقديم اي علاج له وتقوم اليوم بإعادة العمال دون فحصهم ونشرهم على الحواجز مما يسبب في نشر الفيروس بين عموم الشعب الفلسطيني ، حيث تعجز كل الامكانات الفلسطينية من التعامل مع هذه الحالات وهذا يضرب في الصميم تعليمات منظمة الصحة العالمية واجراءات الحكومة الفلسطينية الملتزمة بما تقرره منظمة الصحة الدولية .

واضاف زكارنه ان اسرائيل تفتح حدودها للعمال بطريقة التفافية على الإجراءات الفلسطينية وتقدم إغراءات لهم بزيادة الراتب اليومي مستغلتا ظروفهم المعيشيةالصعبة ، والتنصل من دفع مستحقاتهم القانونية .

وطالب زكارنه منظمة العمل الدولية التدخل بشكل عاجل لمنع هذه التصرفات التي تشكل خطر على العامل ، وكذلك إنصاف العمال، والاطلاع على ظروف مبيتهم احيانا التي لا يوجد فيها ادنى متطلبات السلامة الصحية .

وبين زكارنه ان قوانين العمل والاتفاقيات الدولية تلزم اسرائيل بدفع راتب العامل وهو في بيته وللاسف اسرائيل تجبرهم على العمل ولا تدفع للعامل دون وصوله للعمل ، مما يجعل العامل مضطرا للمخاطرة والذهاب للعمل ، ناهيك عن عدم التزامها بعلاجهم في حالة الإصابة بالفايروس وتقوم بنقلهم للطرف الفلسطيني .

وبين زكارنه ان اسرائيل ملزمة دوليا بتحمل مسؤولية علاج اي عامل يصاب في أراضيها ولا يحق لها إعادتهم للأراضي الفلسطينية دون علاج.

ودعا زكارنه الحكومة الفلسطينية لتكليف وزارة العمل بالتواصل مع المنظمات الدولية و وزارة الصحة للتواصل وتقديم شكوى لمنظمة الصحة العالمية ، داعيا الجهات الرسمية للقيام بحملات من خلال صناديق تبرعات لإنقاذ العامل و لتغطية احتياجات العمال ممن هضمت اسرائيل حقوقهم وجلسوا في بيوتهم .

ووجه زكارنه التحية لعمال فلسطين وطالبهم برفض استغلالهم لنقل الفايروس لأهليهم وشعبهم.

وقال زكارنه ان اسرائيل من خلال هذا الخرق تدمر كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية من خلال ادخال وإخراج العمال دون اي احتياطات وقائية تمنع نشر الفايروس الذي يهدد العالم .

واستهجن زكارنه صمت المؤسسات الدولية وكأن اسرائيل خارج المنظومة الدولية مطالبًا العالم باتخاذ إجراءات رادعة لمنع تفشي المرض في دولة فلسطين ونقلها للعالم .

أخبار ذات صلة

دودين: ما اقدم عليه الشرباتي جرس انذار على سياسة الاهمال بحق الاسرى

دودين: ما اقدم عليه الشرباتي جرس انذار على سياسة الاهمال بحق الاسرى

غنام: من يكسر قرار الحجر المنزلي سيتم اتخاذ اجراءات صارمة بحقه

غنام: من يكسر قرار الحجر المنزلي سيتم اتخاذ اجراءات صارمة بحقه

الرئيس عباس يهنئ نظيره الصيني بالانتصار على فيروس (كورونا)

الرئيس عباس يهنئ نظيره الصيني بالانتصار على فيروس (كورونا)

موقع إسرائيلي: حوامة فلسطينية دخلت غلاف غزة ظهر اليوم

موقع إسرائيلي: حوامة فلسطينية دخلت غلاف غزة ظهر اليوم

غنيم: طواقم سلطة المياه تُنفذ أعمال صيانة لاستمرار وصول المياه بالخليل

غنيم: طواقم سلطة المياه تُنفذ أعمال صيانة لاستمرار وصول المياه بالخليل

بحر يُشيد بإقرار البرلمان التركي موازنة تشغيلية للمشفى التركي بغزة

بحر يُشيد بإقرار البرلمان التركي موازنة تشغيلية للمشفى التركي بغزة

حماس: نُطالب السلطة بالتحرك دوليًا للإفراج عن الأسرى في ظل تفشي (كورونا)

حماس: نُطالب السلطة بالتحرك دوليًا للإفراج عن الأسرى في ظل تفشي (كورونا)

الأسرى: أنقذونا من (كورونا) حتى لا تتحول سجوننا إلى قبورنا

الأسرى: أنقذونا من (كورونا) حتى لا تتحول سجوننا إلى قبورنا

التعليقات

الدنيا حكايات

بشار المصري نموذجاً

بشار المصري نموذجاً

شؤون فلسطينية

دودين: ما اقدم عليه الشرباتي جرس انذار على سياسة الاهمال بحق الاسرى

دودين: ما اقدم عليه الشرباتي جرس انذار على سياسة الاهمال بحق الاسرى

غنام: من يكسر قرار الحجر المنزلي سيتم اتخاذ اجراءات صارمة بحقه

غنام: من يكسر قرار الحجر المنزلي سيتم اتخاذ اجراءات صارمة بحقه

زكارنه: اسرائيل تنشر (كورونا) علناً والعالم صامت

زكارنه: اسرائيل تنشر (كورونا) علناً والعالم صامت

غنيم: طواقم سلطة المياه تُنفذ أعمال صيانة لاستمرار وصول المياه بالخليل

غنيم: طواقم سلطة المياه تُنفذ أعمال صيانة لاستمرار وصول المياه بالخليل

بحر يُشيد بإقرار البرلمان التركي موازنة تشغيلية للمشفى التركي بغزة

بحر يُشيد بإقرار البرلمان التركي موازنة تشغيلية للمشفى التركي بغزة

حماس: نُطالب السلطة بالتحرك دوليًا للإفراج عن الأسرى في ظل تفشي (كورونا)

حماس: نُطالب السلطة بالتحرك دوليًا للإفراج عن الأسرى في ظل تفشي (كورونا)

وزارة الاقتصاد تُغلق منشأة صناعية لإنتاج المنظفات مخالفة بمدينة طولكرم

وزارة الاقتصاد تُغلق منشأة صناعية لإنتاج المنظفات مخالفة بمدينة طولكرم

زيارة يُصدر تعليماته لوضع إمكانيات وزارة الأشغال تحت تصرف لجان الطوارئ

زيارة يُصدر تعليماته لوضع إمكانيات وزارة الأشغال تحت تصرف لجان الطوارئ

منوعات

شاهد: كورونا أصلحت من حال أصالة.. على ماذا ندمت؟

شاهد: كورونا أصلحت من حال أصالة.. على ماذا ندمت؟

صور: نجوم عملوا من المنزل بسبب الحجر الصحي: أحدهم كان مصاب بكورونا

صور: نجوم عملوا من المنزل بسبب الحجر الصحي: أحدهم كان مصاب بكورونا

غادة عبد الرازق تسخر من بعض المصريين بسبب كورونا

غادة عبد الرازق تسخر من بعض المصريين بسبب كورونا

تحدي الملل: فنانات ينشرن صورهن في الطفولة فهل تشبه ملامحهم الآن

تحدي الملل: فنانات ينشرن صورهن في الطفولة فهل تشبه ملامحهم الآن

ما حقيقة وفاة محمود ياسين؟

ما حقيقة وفاة محمود ياسين؟

وفاة أول فنان عالمي جراء إصابته بفيروس كورونا

وفاة أول فنان عالمي جراء إصابته بفيروس كورونا

شاهد: هنا الزاهد وزوجة كريم فهمي تقلبان الأجواء بفيديو راقص على (تيكتوك)

شاهد: هنا الزاهد وزوجة كريم فهمي تقلبان الأجواء بفيديو راقص على (تيكتوك)

شاهد: نقلت المرض لبنات خالتها والخادمة.. فنانة تبكي بعد إصابة ابنتها بـ&#34;كورونا&#34;

شاهد: نقلت المرض لبنات خالتها والخادمة.. فنانة تبكي بعد إصابة ابنتها بـ"كورونا"

شاهد: شيماء سيف للجمهور &#34;اكثر حاجة مفرحاني انكم حتبقوا تخان زيي&#34;

شاهد: شيماء سيف للجمهور "اكثر حاجة مفرحاني انكم حتبقوا تخان زيي"

فوائد العزل.. شاهد: لبنانية محجبة تشعل انستغرام برقصات افريفية

فوائد العزل.. شاهد: لبنانية محجبة تشعل انستغرام برقصات افريفية

عربي

وفاة ثانية بفيروس (كورونا) في السعودية

وفاة ثانية بفيروس (كورونا) في السعودية

تونس تُعلن رابع وفاة بفيروس (كورونا)

تونس تُعلن رابع وفاة بفيروس (كورونا)

ليبيا تُعلن تسجيل أول إصابة بفيروس (كورونا)

ليبيا تُعلن تسجيل أول إصابة بفيروس (كورونا)

وفاة وزير الدفاع السوداني جمال الدين عمر

وفاة وزير الدفاع السوداني جمال الدين عمر