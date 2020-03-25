الرئيس عباس يهنئ نظيره الصيني بالانتصار على فيروس (كورونا)

الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره الصيني شي جين بينغ

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رام الله - دنيا الوطن

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ على النصر الكبير الذي حققته الصين بتخطي وتجاوز محنة تفشي فيروس كورونا الجديد.



وقال الرئيس عباس لنظيره الصيني: "هذا الأمر الذي أثبتم من خلاله قدرات بلادكم الواسعة في المجالات الصحية والإدارية والتكنولوجية، وسطرتم فيه إنجازات شهد لها الجميع، ونالت إعجاب العالم بأسره، وذلك بفضل قيادتكم الحكيمة، وحكمتكم في إدارة أكبر أزمة صحية عرفها العالم المعاصر".



وأضاف الرئيس عباس، في برقية تهنئة بهذا الخصوص، إن دولة فلسطين اهتدت منذ اللحظة الأولى بالخطوات الصينية في مواجهة هذه الجائحة، حيث حصرنا الإصابات بالفيروس في حدوده الدنيا.