وفاة ثانية بفيروس (كورونا) في السعودية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت المملكة العربية السعودية، حالة وفاة ثانية، بفيروس (‎كورونا)، بعد أن توفي بالأمس، شخص أفغاني في المملكة.



ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد قالت وزارة الصحة السعودية: إنه تم تسجيل وفاة جديدة، بفيروس (كورونا) فيما أصيب 133 في آخر 24 ساعة.



ومؤخراً، أقرت السعودية، المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد يوم من تسجيل المملكة 205 حالات إصابة جديدة.



وأمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، سكان مناطق المملكة الـ 13 بمنع الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى، كما منع الدخول والخروج من مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.



وستسري هذه الإجراءات، ابتداء من الساعة الثالثة عصراً من يوم الخميس، وحتى انتهاء مدة المنع من التجول، التي سبق وأن أعلنها العاهل السعودي.