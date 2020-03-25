تعافي 36 ألف مريض في ووهان الصينية

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رام الله - دنيا الوطن

انخفض عدد الإصابات الجديدة المُسجّلة بفيروس كورونا، في ووهان بوسط الصين، بؤرة انتشار فيروس كورونا، إلى رقمٍ من خانة واحدة، إذ سُجّلت أربعة حالات فقط يوم الجمعة الماضي، وفقاً لمقطع فيديو بثّته شبكة تلفزيون الصين الدولية "سي جي تي إن".



وتُظهر أحدث البيانات تعافي 36.000 مريض في ووهان، ما يعادل أكثر من 70 في المائة من إجمالي الحالات المُسجّلة فيها. والجدير بالذكر أنّ المدينة الأكثر تضرراً في مقاطعة هوبي وسط الصين تسير بخطى ثابتة على طريق التعافي.



وتزامناً مع تخريج المزيد من المرضى من المستشفيات، تمّ إغلاق جميع المستشفيات المؤقتة البالغ عددها 14 مستشفى في المدينة خلال هذا الأسبوع.



وقدّمت هذه المستشفيات، التي تمّ تحويلها من مرافق عامة إلى مستشفيات، علاجات في الوقت المناسب للمرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة؛ إذ استقبلت أكثر من 12.000 مريض.