تونس تُعلن رابع وفاة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت السلطات التونسية، اليوم الأربعاء، بوفاة جديدة بسبب فيروس (كورونا) ما يرفع الحصيلة إلى 4 وفيات، منذ انتشار الفيروس في تونس.



وقالت وزارة الصحة التونسية، وفق ما نقلت صحيفة (الشروق): إن المتوفى يبلغ من العمر (65 سنة)، وكان يخضع للحجر الصحى بمستشفى "فرحات حشاد" بسوسة، منذ 9 آذار/ مارس الجاري.



وتم نقل المتوفّى عدوى الفيروس إلى كل من زوجته التي تقيم بدورها بالمستشفى ذاته، فضلاً عن شقيقه، وهو يخضع للحجر الصحي المنزلي، وكلاهما يتماثل للشفاء.



وأعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس الثلاثاء، أنها سجلت 24 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في البلاد، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات، قد ارتفع بذلك إلى 114 حالة.