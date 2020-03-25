غنيم: طواقم سلطة المياه تُنفذ أعمال صيانة لاستمرار وصول المياه بالخليل





يذكر، أن سلطة المياه، وضمن خطتها التطويرية تعمل على تنفيذ مشروع، يهدف إلى نقل خط مياه ترقوميا- الخليل إلى مكان أفضل لضمان خدمة وكفاءة شكبة المياه.



وفي الوقت ذاته، أشار غنيم إلى أن الطواقم، أنهت أعمال إنزال مضخة المياه في بئر 11 المغذي لمحافظتي بيت لحم والخليل؛ لتزيد من طاقتها الإنتاجية لتصل إلى 3800 كوب، بعد أن كان تدفقها يصل إلى 3200 كوب، وذلك لسد احتياجات المواطنين من

المياه في ظل الظروف الطارئة، وضمن خطتها لتطوير المصادر المائية.



وأكد غنيم، على أن سلطة المياه، مستمرة في تنفيذ أعمال المراقبة والمتابعة والصيانة والتعقيم على كافة مرافق المياه في الوطن، لضمان توزيع ووصول المياه الآمنة، لكافة أبناء شعبنا.

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس سلطة المياه، مازن غنيم، أن طواقم سلطة المياه، انتهت من العمل في إصلاح كسر في خط المياه الناقل من مصدر ترقوميا- الخليل، المزود لبلدية بيت كاحل، وجزء من بلدية الخليل، حيث إن هذا الكسر، ناتج عن ارتفاع في ضغط المياه، وتعطل في الشبكة، وخلال عملية الإصلاح، تم أخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها خلال فترة الطوارئ، والمتبعة في كافة مرافق المياه.