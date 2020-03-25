إسبانيا تتجاوز الصين في وفيات (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 738 حالة وفاة جديدة، جراء فيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 3434 شخصاً.



وقالت وكالة الأنباء الرسمية في إسبانيا: إن "الوفيات في إسبانيا تتجاوز حصيلة الصين مع تسجيل 3434 حالة جراء (كورونا) المستجد؛ لتصبح في الترتيب الثاني في الوفيات بعد إيطاليا".



وفي يوم واحد، توفي 738 شخصاً في إسبانيا مقابل 514 وفاة بين يومي الاثنين والثلاثاء، وتلي إسبانيا بذلك إيطاليا التي تسجل العدد الأكبر من الوفيات في العالم، جراء الفيروس.



ومنذ 14 آذار/ مارس، يخضع الإسبان البالغ عددهم 46 مليوناً إلى عزل مشدد، وليس بإمكانهم الخروج من منازلهم إلا لشراء سلع أساسية، والتوجه إلى العمل في حال لم يكن العمل من المنزل متاحاً أو إخراج كلابهم لوقت قصير، وهذه التدابير، هي الأكثر صرامة في أوروبا.