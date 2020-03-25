دولي

إسبانيا تتجاوز الصين في وفيات (كورونا)

إسبانيا تتجاوز الصين في وفيات (كورونا)
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 738 حالة وفاة جديدة، جراء فيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 3434 شخصاً.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية في إسبانيا: إن "الوفيات في إسبانيا تتجاوز حصيلة الصين مع تسجيل 3434 حالة جراء (كورونا) المستجد؛ لتصبح في الترتيب الثاني في الوفيات بعد إيطاليا".

وفي يوم واحد، توفي 738 شخصاً في إسبانيا مقابل 514 وفاة بين يومي الاثنين والثلاثاء، وتلي إسبانيا بذلك إيطاليا التي تسجل العدد الأكبر من الوفيات في العالم، جراء الفيروس.

ومنذ 14 آذار/ مارس، يخضع الإسبان البالغ عددهم 46 مليوناً إلى عزل مشدد، وليس بإمكانهم الخروج من منازلهم إلا لشراء سلع أساسية، والتوجه إلى العمل في حال لم يكن العمل من المنزل متاحاً أو إخراج كلابهم لوقت قصير، وهذه التدابير، هي الأكثر صرامة في أوروبا.

أخبار ذات صلة

تعافي 36 ألف مريض في ووهان الصينية

تعافي 36 ألف مريض في ووهان الصينية

أكثر من 800 ألف عاطل عن العمل في إسرائيل

أكثر من 800 ألف عاطل عن العمل في إسرائيل

إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بفيروس (كورونا)

إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بفيروس (كورونا)

يوم حاسم في إسرائيل.. رئيس (كنيست) يتجه لعقد جلسة لانتخاب خليفة له

يوم حاسم في إسرائيل.. رئيس (كنيست) يتجه لعقد جلسة لانتخاب خليفة له

الوفيات تقترب من 20 ألفًا.. (كورونا) يواصل حصد الأرواح حول العالم

الوفيات تقترب من 20 ألفًا.. (كورونا) يواصل حصد الأرواح حول العالم

(كورونا) 5 وفيات في إسرائيل وحكومة نتنياهو ترفض الحظر الكلي

(كورونا) 5 وفيات في إسرائيل وحكومة نتنياهو ترفض الحظر الكلي

ترامب يُحذّر من الانتحار بسبب (كورونا)

ترامب يُحذّر من الانتحار بسبب (كورونا)

مخاوف من تسونامي جديد.. &#34;زلزال قوي&#34; يضرب شرقي روسيا

مخاوف من تسونامي جديد.. "زلزال قوي" يضرب شرقي روسيا

التعليقات

الدنيا حكايات

بشار المصري نموذجاً

بشار المصري نموذجاً

شؤون فلسطينية

زكارنه: اسرائيل تنشر (كورونا) علناً والعالم صامت

زكارنه: اسرائيل تنشر (كورونا) علناً والعالم صامت

غنيم: طواقم سلطة المياه تُنفذ أعمال صيانة لاستمرار وصول المياه بالخليل

غنيم: طواقم سلطة المياه تُنفذ أعمال صيانة لاستمرار وصول المياه بالخليل

بحر يُشيد بإقرار البرلمان التركي موازنة تشغيلية للمشفى التركي بغزة

بحر يُشيد بإقرار البرلمان التركي موازنة تشغيلية للمشفى التركي بغزة

حماس: نُطالب السلطة بالتحرك دوليًا للإفراج عن الأسرى في ظل تفشي (كورونا)

حماس: نُطالب السلطة بالتحرك دوليًا للإفراج عن الأسرى في ظل تفشي (كورونا)

وزارة الاقتصاد تُغلق منشأة صناعية لإنتاج المنظفات مخالفة بمدينة طولكرم

وزارة الاقتصاد تُغلق منشأة صناعية لإنتاج المنظفات مخالفة بمدينة طولكرم

زيارة يُصدر تعليماته لوضع إمكانيات وزارة الأشغال تحت تصرف لجان الطوارئ

زيارة يُصدر تعليماته لوضع إمكانيات وزارة الأشغال تحت تصرف لجان الطوارئ

الخارجية تُحذّر من سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها مصلحة السجون بحق الأسرى

الخارجية تُحذّر من سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها مصلحة السجون بحق الأسرى

اتحاد نقابات العمال يدعو كافة العمال للالتزام بالحجر المنزلي

اتحاد نقابات العمال يدعو كافة العمال للالتزام بالحجر المنزلي

منوعات

شاهد: كورونا أصلحت من حال أصالة.. على ماذا ندمت؟

شاهد: كورونا أصلحت من حال أصالة.. على ماذا ندمت؟

صور: نجوم عملوا من المنزل بسبب الحجر الصحي: أحدهم كان مصاب بكورونا

صور: نجوم عملوا من المنزل بسبب الحجر الصحي: أحدهم كان مصاب بكورونا

غادة عبد الرازق تسخر من بعض المصريين بسبب كورونا

غادة عبد الرازق تسخر من بعض المصريين بسبب كورونا

تحدي الملل: فنانات ينشرن صورهن في الطفولة فهل تشبه ملامحهم الآن

تحدي الملل: فنانات ينشرن صورهن في الطفولة فهل تشبه ملامحهم الآن

ما حقيقة وفاة محمود ياسين؟

ما حقيقة وفاة محمود ياسين؟

وفاة أول فنان عالمي جراء إصابته بفيروس كورونا

وفاة أول فنان عالمي جراء إصابته بفيروس كورونا

شاهد: هنا الزاهد وزوجة كريم فهمي تقلبان الأجواء بفيديو راقص على (تيكتوك)

شاهد: هنا الزاهد وزوجة كريم فهمي تقلبان الأجواء بفيديو راقص على (تيكتوك)

شاهد: نقلت المرض لبنات خالتها والخادمة.. فنانة تبكي بعد إصابة ابنتها بـ&#34;كورونا&#34;

شاهد: نقلت المرض لبنات خالتها والخادمة.. فنانة تبكي بعد إصابة ابنتها بـ"كورونا"

شاهد: شيماء سيف للجمهور &#34;اكثر حاجة مفرحاني انكم حتبقوا تخان زيي&#34;

شاهد: شيماء سيف للجمهور "اكثر حاجة مفرحاني انكم حتبقوا تخان زيي"

فوائد العزل.. شاهد: لبنانية محجبة تشعل انستغرام برقصات افريفية

فوائد العزل.. شاهد: لبنانية محجبة تشعل انستغرام برقصات افريفية

عربي

وفاة ثانية بفيروس (كورونا) في السعودية

وفاة ثانية بفيروس (كورونا) في السعودية

تونس تُعلن رابع وفاة بفيروس (كورونا)

تونس تُعلن رابع وفاة بفيروس (كورونا)

ليبيا تُعلن تسجيل أول إصابة بفيروس (كورونا)

ليبيا تُعلن تسجيل أول إصابة بفيروس (كورونا)

وفاة وزير الدفاع السوداني جمال الدين عمر

وفاة وزير الدفاع السوداني جمال الدين عمر