شؤون فلسطينية

بحر يُشيد بإقرار البرلمان التركي موازنة تشغيلية للمشفى التركي بغزة

بحر يُشيد بإقرار البرلمان التركي موازنة تشغيلية للمشفى التركي بغزة
رام الله - دنيا الوطن
عَبَر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي بغزة، أحمد بحر عن اعتزازه وفخره بإقرار البرلمان التركي، موازنةً تشغيليةً للمستشفى التركي، الذي أقامته تركيا في قطاع غزة، موجهاً الشكر لتركيا شعباً وبرلماناً وحكومةً، لما تُقدمه للشعب فلسطيني من دعمٍ وعونٍ.

وقال بحر، في رسالة وَجهها لرئيسِ البرلمان التركي مصطفى شنطوب، وصلت "دنيا الوطن"، نسخة عنها: "إن إقرار البرلمان التركي للموازنة، يأتي في وقت فيه الشعب الفلسطيني بأمس حاجة للدعم وتعزيز صموده، خاصةً وأنه لا يزالُ يعاني من الحصار والعدوان المتواصلين من قِبل الاحتلال الإسرائيلي، في مخالفةٍ واضحة لأبسط القوانين والمواثيق الدولية".

ولفت بحر إلى ما يُعانيه قطاع غزة، من نقص شديد في عدد الأَسرة، وكثير من الاختصاصات الطبية، علاوة عن الأدوية والمستهلكات الطبية.

ودعا بحر رئيس البرلمان التركي إلى الإسراع في صرف الموازنة التشغيلية، من أجل أن تقوم الطواقم الطبية والفنية بالبدء في تقديم الخدمات الطبية لأبناء الشعب الفلسطيني، بهدف تعزيز صمود أبناء شعبنا الفلسطيني، والذي يقاوم المحتل الغاشم، وفق ما أقرته القوانين الدولية، والشرائع السماوية.

وأشاد في ذات الوقت، بالدعم التركي المستمر والمتواصل؛ لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، آملاً أن تحذو كل الدول الإسلامية والعربية وأحرار العالم، حذو تركيا في ذلك.

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