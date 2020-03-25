حماس: نُطالب السلطة بالتحرك دوليًا للإفراج عن الأسرى في ظل تفشي (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبد اللطيف القانوع: إن الإجراءات القمعية المستمرة بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وانعدام وسائل الوقاية من وباء (كورونا) بعد انتشاره، يتطلب تحركاً رسمياً من قِبل السلطة الفلسطينية، في المحافل الدولية والأممية، واتخاذ خطوات متقدمة للإفراج عن الأسرى.



وحمل القانوع في تصريح صحفي، الاحتلال الإسرائيلي النتائج المترتبة عن حالة الغليان بين أوساط الأسرى في السجون، والقمع المتواصل بحقهم، وحرمانهم من حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها الوقاية من وباء (كورونا).