أكثر من 800 ألف عاطل عن العمل في إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

ترتفع البطالة في إسرائيل إلى أرقام قياسية، فقد ارتفع عدد العاطلين عن العمل نتيجة للأزمة إلى 815,727 شخصاً، وارتفع معدل البطالة إلى 19.6%.



وقالت مصلحة التشغيل: إن نسبة البطالة، ارتفعت بذلك إلى 19.6%، في أعقاب أزمة (كورونا)، مشيرة إلى أن 90% من العاطلين الجدد عن العمل، الذي تسجلوا الشهر الحالي، هم عاملون أخرِجوا إلى إجازة بدون راتب، في أعقاب قرارات الحكومة الإسرائيلية حول فرض قيود على المرافق الاقتصادية في إطار مواجهة انتشار الفيروس.



وتسجل منذ الساعة الخامسة من مساء أمس، وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم، قرابة 24 ألف شخص من أجل الحصول على مخصصات البطالة.



وقالت مصلحة التشغيل: إنها تنقل يومياً تفاصيل 100 ألف عاطل جديد عن العمل، إلى مؤسسة التأمين الوطني، وأنه تم تحويل تفاصيل 400 ألف حتى الآن.



ويتوقع، أن يتلقى العاطلون الجدد عن العمل، سلفيات بمبلغ 2000 شيكل، قبل حلول عيد الفصح اليهودي، الذي يبدأ مساء الثامن من نيسان/ أبريل المقبل، ويشكل هذا المبلغ، وفقا للتقديرات،، ثُلث مخصصات البطالة للشهر الحالي.