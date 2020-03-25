نقابة الموظفين: نطالب البنوك بوضع آليات واضحة للتعامل مع الموظفين بظل أوضاع (كورونا)

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خاص دنيا الوطن

قالت النقابة العامة لموظفي الحكومة: إن البنوك في القطاع، تقوم بعدة ممارسات ضد الموظفين، الذين يراجعون البنوك من أجل الاستفسار عن الآليات الجديدة، و دعتهم لتسهيل كافة المعاملات الخاصة بالموظفين العموميين.



وأوضحت النقابة لـ"دنيا الوطن"، أن موظفين قاموا مؤخرًا بمراجعة البنوك، بسبب حالة الضبابية، وعدم وضوح مواعيد وآليات صرف الرواتب، داعية البنوك لتحميل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية، تجاه الموظفين العموميين في ظل الظروف الصعبة، التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وأضافت النقابة، أن هنالك موظفين ذهبوا لمعرفة ماذا سيحدث فيما يخص تأجيل الأقساط وجدولة القروض، وهل سيكون في الأيام المقبلة جدولة أم بسبب الظرف الحالي والمتعلق بفيروس (كورونا) انتهى.



وأشارت إلى أن آخرين ذهبوا لبعض الخدمات المعلقة كتجديد بطاقات الصرافات، إضافة لوجود بطاقات مهترئة، وتحتاج استخراج بطاقة جديدة، وكذلك بعض الموظفين لا يمتلكون بطاقات من الأساس، ويحتاجون هذه البطاقة لاستلام رواتبهم في المرحلة المقبلة، التي تسلتزم ألا يذهبوا للبنوك خشية التعرض لفيروس (كورونا).