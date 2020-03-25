شؤون فلسطينية

استفتاء "دنيا الوطن": 16% من المتابعين غير ملتزمين بإجراءات الوقاية من (كورونا)

استفتاء "دنيا الوطن": 16% من المتابعين غير ملتزمين بإجراءات الوقاية من (كورونا)
صورة تعبيرية
خاص دنيا الوطن
فيروسات (كورونا) هي مجموعة كبيرة من الفيروسات، التي يمكن أن تصيب الحيوانات والبشر على حد سواء، حيث تسبب أمراضاً للجهاز التنفسي، سواء التي تكون خفيفة مثل نزلات البرد، أو شديدة مثل الالتهاب الرئوي.
 
وينتشر الفيروس بين الناس عادةً من خلال السعال والعطس أو ملامسة شخص لشخص مصاب أو لمس سطح مصاب ثم الفم أو الأنف أو العينين، وللحماية من العدوى، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باتباع ممارسات النظافة الشخصية الأساسية، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وتعقيم الأجساد والمنازل، وتغطية الأنف والفم بمنديل أو بكوعك عند السعال، والبقاء في المنزل، إذا كنت تشعر بالمرض.

ووجهت "دنيا الوطن" سؤالاً لرواد مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك) حول مدى التزامهم  بإجراءات الوقاية، التي يُنصح بها لمنع تفشي فيروس (كورونا).


شارك (11,3 ألف) شخص بالاستفتاء، وتفاعل (71,089) آخرين ما بين التعليقات والرموز التعبيرية، وكانت المفاجئة أن (84%) أجابو (بنعم) أي أنهم ملتزمون باجراءات الوقاية لمنع تفشي الفيروس المستجد، بينما أجاب ( 16% ) بـى(لا) معبرين عن عدم التزامهم.   


فقالت ( نسرين جهاد حمد): لا بنطلع ولا بننزل والمعقمات شغالة طول الوقت، ربنا يفرجها، وأكدت (Nedaa EL Nemer) أنها ملتزمة، ولم تخرج من المنزل منذ ثلاثة أيام. 

وغردت (نور فلسطين): نحن كمسلمين ولله الحمد، النظافة فرض علينا، ويجب على الجميع الالتزام بالحجر المنزلي، حتى تزول هذه الغمة عن جميع العالم.. اللهم لا تحرمنا رحمتك يارحمن الدنيا ورحيمها.

ورأى (أبو حسين أبو دراز) أنه لا يوجد فيروس بل هوس (كورونا)، بينما رأت (Heba Shaat) أن منع التجول غير مفروض، والمحال فاتحة، والناس تتجول في الشوارع، مطالبة بتشديد الإجراءات؛ لفرض عدم التجول بشكل إجباري للضرورة القصوى. 

وقالت (Mero Ahmed): بس مش قاعدة بالبيت بطلع الشغل عادي وعاملين أقصى الاحتياطات بمقر العمل، وقال (Jacob Sanduka): غداً يصبح لنا 15 يوماً بنفس الوقت نغادر البيت للتسوق صباحاً، وعند الضرورة فقط.

بينما أكد (الوعد الصادق) أن قليل من يلتزم بالحجر المنزلي وأساليب الوقاية، وخصوصاً الصغار في الشوارع إلى الآن بيلعبوا كورة في منطقتنا، وقال (القدر والجنون) لأن الموت من الفيروس أفضل من الموت من الجوع بالنسبة له. 

أخبار ذات صلة

حماس: نُطالب السلطة بالتحرك دوليًا للإفراج عن الأسرى في ظل تفشي (كورونا)

حماس: نُطالب السلطة بالتحرك دوليًا للإفراج عن الأسرى في ظل تفشي (كورونا)

الأسرى: أنقذونا من (كورونا) حتى لا تتحول سجوننا إلى قبورنا

الأسرى: أنقذونا من (كورونا) حتى لا تتحول سجوننا إلى قبورنا

نقابة الموظفين: نطالب البنوك بوضع آليات واضحة للتعامل مع الموظفين بظل أوضاع (كورونا)

نقابة الموظفين: نطالب البنوك بوضع آليات واضحة للتعامل مع الموظفين بظل أوضاع (كورونا)

وزارة الاقتصاد تُغلق منشأة صناعية لإنتاج المنظفات مخالفة بمدينة طولكرم

وزارة الاقتصاد تُغلق منشأة صناعية لإنتاج المنظفات مخالفة بمدينة طولكرم

زيارة يُصدر تعليماته لوضع إمكانيات وزارة العدل تحت تصرف لجان الطوارئ

زيارة يُصدر تعليماته لوضع إمكانيات وزارة العدل تحت تصرف لجان الطوارئ

الخارجية تُحذّر من سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها مصلحة السجون بحق الأسرى

الخارجية تُحذّر من سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها مصلحة السجون بحق الأسرى

ملحم: إصابتان جديدتان بـ (كورونا) في الضفة ترفع العدد إلى 62

ملحم: إصابتان جديدتان بـ (كورونا) في الضفة ترفع العدد إلى 62

اتحاد نقابات العمال يدعو كافة العمال للالتزام بالحجر المنزلي

اتحاد نقابات العمال يدعو كافة العمال للالتزام بالحجر المنزلي

التعليقات

الدنيا حكايات

بشار المصري نموذجاً

بشار المصري نموذجاً

شؤون فلسطينية

حماس: نُطالب السلطة بالتحرك دوليًا للإفراج عن الأسرى في ظل تفشي (كورونا)

حماس: نُطالب السلطة بالتحرك دوليًا للإفراج عن الأسرى في ظل تفشي (كورونا)

الأسرى: أنقذونا من (كورونا) حتى لا تتحول سجوننا إلى قبورنا

الأسرى: أنقذونا من (كورونا) حتى لا تتحول سجوننا إلى قبورنا

وزارة الاقتصاد تُغلق منشأة صناعية لإنتاج المنظفات مخالفة بمدينة طولكرم

وزارة الاقتصاد تُغلق منشأة صناعية لإنتاج المنظفات مخالفة بمدينة طولكرم

زيارة يُصدر تعليماته لوضع إمكانيات وزارة العدل تحت تصرف لجان الطوارئ

زيارة يُصدر تعليماته لوضع إمكانيات وزارة العدل تحت تصرف لجان الطوارئ

الخارجية تُحذّر من سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها مصلحة السجون بحق الأسرى

الخارجية تُحذّر من سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها مصلحة السجون بحق الأسرى

اتحاد نقابات العمال يدعو كافة العمال للالتزام بالحجر المنزلي

اتحاد نقابات العمال يدعو كافة العمال للالتزام بالحجر المنزلي

منصور: رسالة الرئيس لأمين عام الأمم المتحدة تُؤكد إنسانيتنا واستعدادنا لتقديم المساعدة

منصور: رسالة الرئيس لأمين عام الأمم المتحدة تُؤكد إنسانيتنا واستعدادنا لتقديم المساعدة

جمعية الهلال الأحمر بغزة تُقرر استمرار العمل وتقديم الخدمات

جمعية الهلال الأحمر بغزة تُقرر استمرار العمل وتقديم الخدمات

منوعات

شاهد: كورونا أصلحت من حال أصالة.. على ماذا ندمت؟

شاهد: كورونا أصلحت من حال أصالة.. على ماذا ندمت؟

صور: نجوم عملوا من المنزل بسبب الحجر الصحي: أحدهم كان مصاب بكورونا

صور: نجوم عملوا من المنزل بسبب الحجر الصحي: أحدهم كان مصاب بكورونا

غادة عبد الرازق تسخر من بعض المصريين بسبب كورونا

غادة عبد الرازق تسخر من بعض المصريين بسبب كورونا

تحدي الملل: فنانات ينشرن صورهن في الطفولة فهل تشبه ملامحهم الآن

تحدي الملل: فنانات ينشرن صورهن في الطفولة فهل تشبه ملامحهم الآن

ما حقيقة وفاة محمود ياسين؟

ما حقيقة وفاة محمود ياسين؟

وفاة أول فنان عالمي جراء إصابته بفيروس كورونا

وفاة أول فنان عالمي جراء إصابته بفيروس كورونا

شاهد: هنا الزاهد وزوجة كريم فهمي تقلبان الأجواء بفيديو راقص على (تيكتوك)

شاهد: هنا الزاهد وزوجة كريم فهمي تقلبان الأجواء بفيديو راقص على (تيكتوك)

شاهد: نقلت المرض لبنات خالتها والخادمة.. فنانة تبكي بعد إصابة ابنتها بـ&#34;كورونا&#34;

شاهد: نقلت المرض لبنات خالتها والخادمة.. فنانة تبكي بعد إصابة ابنتها بـ"كورونا"

شاهد: شيماء سيف للجمهور &#34;اكثر حاجة مفرحاني انكم حتبقوا تخان زيي&#34;

شاهد: شيماء سيف للجمهور "اكثر حاجة مفرحاني انكم حتبقوا تخان زيي"

فوائد العزل.. شاهد: لبنانية محجبة تشعل انستغرام برقصات افريفية

فوائد العزل.. شاهد: لبنانية محجبة تشعل انستغرام برقصات افريفية

عربي

ليبيا تُعلن تسجيل أول إصابة بفيروس (كورونا)

ليبيا تُعلن تسجيل أول إصابة بفيروس (كورونا)

وفاة وزير الدفاع السوداني جمال الدين عمر

وفاة وزير الدفاع السوداني جمال الدين عمر

أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في السعودية

أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في السعودية

السيسي بعد فرض حظر التجوال: سنتصدى لأي محاولة إخلال بإجراءات مواجهة (كورونا)

السيسي بعد فرض حظر التجوال: سنتصدى لأي محاولة إخلال بإجراءات مواجهة (كورونا)