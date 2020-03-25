وزارة الاقتصاد تُغلق منشأة صناعية لإنتاج المنظفات مخالفة بمدينة طولكرم

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، منشأة صناعية في انتاج المنظفات في مدينة طولكرم؛ لعدم التزامها بالأنظمة والقوانين المعمول بها، لاسيما تقليد وتزوير المنتج، الأمر الذي يشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين.



وبين مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في الوزارة، إبراهيم القاضي، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن الإغلاق، جاء بناء على معلومات، وردت من المباحث الجنائية في طولكرم، ووفقاً لذلك، وبعد اتخاذ الإجراءات والفحوصات المطلوبة، تم إغلاقه بالتعاون مع الضابطة الجمركية والشرطة.



وأشار القاضي إلى مباشرة طواقم حماية المستهلك، بسحب المنتج من السوق، وإحالة المزور إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية.