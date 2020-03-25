إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بفيروس (كورونا)

الأمير تشارلز

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب اليوم الأربعاء، ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، بفيروس (كورونا).



وأعلن مكتب الأمير تشارلز، إصابة وريث العرش البريطاني بفيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه خضع للاختبار وقد جاءت النتيجة إيجابية.



وأوضح المتحدث باسم قصر (كلارنس هاوس) "المقر الرسمي لإقامة تشارلز" أن الأمير يعاني من أعراض خفيفة، لكنه بخلاف ذلك لا يزال في صحة جيدة، وكان يعمل من المنزل طوال الأيام القليلة الماضية كالمعتاد.



وأضاف أن الأمير وزوجته في الحجر الذاتي في منزلهما في اسكتلندا.



وأشار المتحدث إلى أن دوقة كورنوال خضعت للاختبار أيضاً للتأكد من عدم إصابتها بالفيروس المستجد، الذي وصفته منظمة الصحة العالمية سابقاً بالوباء، وبأسوأ أزمة صحية تواجه العالم، وقد جاءت النتائج سلبية.



أما في ما يتعلق باحتمال لقائه الملكة إليزابيت، فأفاد مصدر في قصر باكينغهام، بحسب ما نقلت وكالة (رويترز)، بأن آخر لقاء جمع الأمير تشارلز بالملكة كان في التاسع من آذار/ مارس.