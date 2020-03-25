دولي

إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بفيروس (كورونا)

إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بفيروس (كورونا)
الأمير تشارلز
رام الله - دنيا الوطن
أصيب اليوم الأربعاء، ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، بفيروس (كورونا).

وأعلن مكتب الأمير تشارلز، إصابة وريث العرش البريطاني بفيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه خضع للاختبار وقد جاءت النتيجة إيجابية.

وأوضح المتحدث باسم قصر (كلارنس هاوس) "المقر الرسمي لإقامة تشارلز" أن الأمير يعاني من أعراض خفيفة، لكنه بخلاف ذلك لا يزال في صحة جيدة، وكان يعمل من المنزل طوال الأيام القليلة الماضية كالمعتاد.

وأضاف أن الأمير وزوجته في الحجر الذاتي في منزلهما في اسكتلندا.

وأشار المتحدث إلى أن دوقة كورنوال خضعت للاختبار أيضاً للتأكد من عدم إصابتها بالفيروس المستجد، الذي وصفته منظمة الصحة العالمية سابقاً بالوباء، وبأسوأ أزمة صحية تواجه العالم، وقد جاءت النتائج سلبية.

أما في ما يتعلق باحتمال لقائه الملكة إليزابيت، فأفاد مصدر في قصر باكينغهام، بحسب ما نقلت وكالة (رويترز)، بأن آخر لقاء جمع الأمير تشارلز بالملكة كان في التاسع من آذار/ مارس.

أخبار ذات صلة

يوم حاسم في إسرائيل.. رئيس (كنيست) يتجه لعقد جلسة لانتخاب خليفة له

يوم حاسم في إسرائيل.. رئيس (كنيست) يتجه لعقد جلسة لانتخاب خليفة له

الوفيات تقترب من 20 ألفًا.. (كورونا) يواصل حصد الأرواح حول العالم

الوفيات تقترب من 20 ألفًا.. (كورونا) يواصل حصد الأرواح حول العالم

(كورونا) 5 وفيات في إسرائيل وحكومة نتنياهو ترفض الحظر الكلي

(كورونا) 5 وفيات في إسرائيل وحكومة نتنياهو ترفض الحظر الكلي

ترامب يُحذّر من الانتحار بسبب (كورونا)

ترامب يُحذّر من الانتحار بسبب (كورونا)

مخاوف من تسونامي جديد.. &#34;زلزال قوي&#34; يضرب شرقي روسيا

مخاوف من تسونامي جديد.. "زلزال قوي" يضرب شرقي روسيا

يوم حزين في إيطاليا.. وفاة 743 شخصًا بفيروس (كورونا)

يوم حزين في إيطاليا.. وفاة 743 شخصًا بفيروس (كورونا)

وفاة أمريكي بعد تناوله وصفة ترامب للوقاية من فيروس (كورونا)

وفاة أمريكي بعد تناوله وصفة ترامب للوقاية من فيروس (كورونا)

فرنسا تُسجل أكبر ارتفاع يومي لعدد المتوفيَن بفيروس (كورونا)

فرنسا تُسجل أكبر ارتفاع يومي لعدد المتوفيَن بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

بشار المصري نموذجاً

بشار المصري نموذجاً

شؤون فلسطينية

وزارة الاقتصاد تُغلق منشأة صناعية لإنتاج المنظفات مخالفة بمدينة طولكرم

وزارة الاقتصاد تُغلق منشأة صناعية لإنتاج المنظفات مخالفة بمدينة طولكرم

زيارة يُصدر تعليماته لوضع إمكانيات وزارة العدل تحت تصرف لجان الطوارئ

زيارة يُصدر تعليماته لوضع إمكانيات وزارة العدل تحت تصرف لجان الطوارئ

الخارجية تُحذّر من سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها مصلحة السجون بحق الأسرى

الخارجية تُحذّر من سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها مصلحة السجون بحق الأسرى

اتحاد نقابات العمال يدعو كافة العمال للالتزام بالحجر المنزلي

اتحاد نقابات العمال يدعو كافة العمال للالتزام بالحجر المنزلي

منصور: رسالة الرئيس لأمين عام الأمم المتحدة تُؤكد إنسانيتنا واستعدادنا لتقديم المساعدة

منصور: رسالة الرئيس لأمين عام الأمم المتحدة تُؤكد إنسانيتنا واستعدادنا لتقديم المساعدة

جمعية الهلال الأحمر بغزة تُقرر استمرار العمل وتقديم الخدمات

جمعية الهلال الأحمر بغزة تُقرر استمرار العمل وتقديم الخدمات

لجنة مساندة كفرعقب: سنضع حواجز على الطرق المؤدية لحاجز قلنديا لمنع التجول

لجنة مساندة كفرعقب: سنضع حواجز على الطرق المؤدية لحاجز قلنديا لمنع التجول

العالول: فتح والقوى الوطنية يقومون بدور مهم وأساسي بمواجهة هذه المرحلة الصعبة

العالول: فتح والقوى الوطنية يقومون بدور مهم وأساسي بمواجهة هذه المرحلة الصعبة

منوعات

شاهد: كورونا أصلحت من حال أصالة.. على ماذا ندمت؟

شاهد: كورونا أصلحت من حال أصالة.. على ماذا ندمت؟

صور: نجوم عملوا من المنزل بسبب الحجر الصحي: أحدهم كان مصاب بكورونا

صور: نجوم عملوا من المنزل بسبب الحجر الصحي: أحدهم كان مصاب بكورونا

غادة عبد الرازق تسخر من بعض المصريين بسبب كورونا

غادة عبد الرازق تسخر من بعض المصريين بسبب كورونا

تحدي الملل: فنانات ينشرن صورهن في الطفولة فهل تشبه ملامحهم الآن

تحدي الملل: فنانات ينشرن صورهن في الطفولة فهل تشبه ملامحهم الآن

ما حقيقة وفاة محمود ياسين؟

ما حقيقة وفاة محمود ياسين؟

وفاة أول فنان عالمي جراء إصابته بفيروس كورونا

وفاة أول فنان عالمي جراء إصابته بفيروس كورونا

شاهد: هنا الزاهد وزوجة كريم فهمي تقلبان الأجواء بفيديو راقص على (تيكتوك)

شاهد: هنا الزاهد وزوجة كريم فهمي تقلبان الأجواء بفيديو راقص على (تيكتوك)

شاهد: نقلت المرض لبنات خالتها والخادمة.. فنانة تبكي بعد إصابة ابنتها بـ&#34;كورونا&#34;

شاهد: نقلت المرض لبنات خالتها والخادمة.. فنانة تبكي بعد إصابة ابنتها بـ"كورونا"

شاهد: شيماء سيف للجمهور &#34;اكثر حاجة مفرحاني انكم حتبقوا تخان زيي&#34;

شاهد: شيماء سيف للجمهور "اكثر حاجة مفرحاني انكم حتبقوا تخان زيي"

فوائد العزل.. شاهد: لبنانية محجبة تشعل انستغرام برقصات افريفية

فوائد العزل.. شاهد: لبنانية محجبة تشعل انستغرام برقصات افريفية

عربي

ليبيا تُعلن تسجيل أول إصابة بفيروس (كورونا)

ليبيا تُعلن تسجيل أول إصابة بفيروس (كورونا)

وفاة وزير الدفاع السوداني جمال الدين عمر

وفاة وزير الدفاع السوداني جمال الدين عمر

أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في السعودية

أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في السعودية

السيسي بعد فرض حظر التجوال: سنتصدى لأي محاولة إخلال بإجراءات مواجهة (كورونا)

السيسي بعد فرض حظر التجوال: سنتصدى لأي محاولة إخلال بإجراءات مواجهة (كورونا)