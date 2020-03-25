زيارة يُصدر تعليماته لوضع إمكانيات وزارة العدل تحت تصرف لجان الطوارئ





رام الله - دنيا الوطنأصدر وزير الأشغال العامة والإسكان، محمد زيارة، اليوم، توجيهاته لمدراء مديريات الوزارة، والطواقم الخاصة، لوضع إمكانيات الوزارة، تحت تصرف لجان الطوارئ؛ لمواجهة فيروس (كورونا).كما ناقش زيارة مع اللجنة المكلفة بمتابعة المشاريع التطويرية في الوزارة، وضع مشاريع الطرق والإسكان، التي تعمل عليها الوزارة، في ظل حالة الطوارئ المعلنة من الحكومة.كما تمت مناقشة أيضاً كيفية تسخير حالة الطوارئ لصالح عمل الوزارة، وزيادة الإنتاجية لأقصى قدر ممكن، ووضع آلية لاستمرار العمل بها، في إطار خدمة المواطن الفلسطيني.وشكر زيارة طواقم عمل الوزارة، التي تعمل في ظل هذه الظروف، داعياً إياهم إلى الالتزام بمعايير السلامة العامة.