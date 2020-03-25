الخارجية تُحذّر من سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها مصلحة السجون بحق الأسرى

رام الله - دنيا الوطن

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين، من سياسية الإهمال الطبي، التي تمارسها مصلحة إدارة سجون الاحتلال، بحق الأسرى، خاصة في ظل تفشي وباء (كورونا).





وأكدت الوزارة، في بيان لها وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، أن سياسة الإهمال، التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الأسرى الأبطال تتناقض تماماً مع التزاماتها، التي يفرضها القانون الدولي واتفاقيات جنيف، ومبادئ حقوق الإنسان على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وتشكل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية ذات الصلة، ترتقي لمستوى الجرائم.





وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة وصحة الأسرى، وتواصل متابعتها لأوضاعهم الصحية في ظل تفشي هذا الوباء مع الأطراف الدولية المعنية، خاصة الصليب الأحمر الدولي، حيث تقوم بعثتنا في جنيف باستمرار بمتابعة هذا الملف المهم؛ لتوفير أعلى درجات الحماية الصحية لأسرانا.



