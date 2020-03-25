ملحم: إصابتان جديدتان بـ (كورونا) في الضفة ترفع العدد إلى 62

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل إصابتين بفيروس (كورونا)، ما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 62.



وقال الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحفي: إنه "تم تسجيل إصابتين بفيروس (كورونا) لسيدتين: إحداهما من مدينة وسط رام الله، والثانية من بلدة بدّو شمالي غرب القدس، ليرتفع عدد المصابين إلى 62".



وبين أن إحدى الإصابتين لفتاة عشرينية، نقلت إليها العدوى من أمها القادمة من الولايات المتحدة، أول أمس الاثنين، وأخرى لسيدة ستينية من قرية بدو، لم يعرف مصدر العدوى لها بعد.