اتحاد نقابات العمال يدعو كافة العمال للالتزام بالحجر المنزلي

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

توقع أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، عودة أعداد كبيرة من العمال، الذين يعملون حتى الآن داخل الخط الأخضر، يوم الجمعة المقبل، على أبعد تقدير، وذلك نظراً للإجراءات الإسرائيلية، لمنع تفشي فيروس (كورونا) وتضييقاتها المشددة على العمال.



ودعا سعد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، كافة العمال، الذين سيعودون لمناطقهم إلى الالتزام بالحجر المنزلي، حفاظاً على سلامتهم، وسلامة عائلاتهم ومجتمعهم، مشيراً إلى أن هناك أعداداً كبيرة من العمال الذين يعملون بالمستوطنات، حيث يعمل 2500 عامل في مستوطنة (بركان) الجاثمة على أراضي سلفيت، وأعداد كبيرة من العمال في مستوطنات (الخان الأحمر).



وأكد الأمين العام، أن الاتحاد وضع رقماً مجانياً؛ للتواصل مع العمال، كما أن أرقام هواتف فروع الاتحاد بكافة المناطق، موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي، مبيناً أن الاتحاد، سيواصل العمل لاتخاذ مزيد من الخطوات في الفترة المقبلة لإرشاد العمال.



وأشار سعد إلى أنه تم فحص عدد من العمال، الذين تم تسريحهم من قبل المشغلين الإسرائيليين، خلال اليومين الماضيين، معتبراً ما جرى مع هؤلاء العمال، والقيام بتسريحهم، وعدم التزام إسرائيل بالاتفاق على توفير بيئة عمل صحية ولائقة، مخالف لكل القوانين الدولية والإنسانية.