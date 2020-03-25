منصور: رسالة الرئيس لأمين عام الأمم المتحدة تُؤكد إنسانيتنا واستعدادنا لتقديم المساعدة



وأوضح منصور في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، أن هذه المبادرة من الرئيس، رغم أننا دولة تحت الاحتلال، إلا أنها تشكل امتداداً لمسؤوليتنا في رئاسة مجوعة 77 والصين، وتعاطينا مع 70% من قضايا العالم الإنسانية والتنموية، وغيرها.



وأشار منصور إلى أن رسالة الرئيس، سوف تلقى ترحيباً من قبل الأمين العام، خاصة وأنها فكرة من ضمن الجهد العالمي للمساهمة في محاولة التوصل إلى اقتراحات وأفكار وتشكيلات، تساعدنا في تسريع عملية وضع حد للوباء والسيطرة عليه، الذي يشكل عدواناً على البشرية جمعاء.

رام الله - دنيا الوطنقال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رياض منصور: إن رسالة الرئيس محود عباس، للأمين العام للأمم المتحدة، تؤكد على إنسانيتنا، واستعدادنا لتقديم المساعدة التي من شأنها الإسهام بتخليص البشرية من هذا الوباء العالمي.