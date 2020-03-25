جمعية الهلال الأحمر بغزة تُقرر استمرار العمل وتقديم الخدمات









رام الله - دنيا الوطنقررت جمعية الهلال الأحمر لقطاع غزة، استمرار العمل، وتقديم كافة الخدمات مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، التي تحفظ سلامة المترددين على الخدمات والعاملين فيها.جاء ذلك، إيماناً من الجمعية بمسؤوليتها تجاه مختلف فئات المجتمع، لافتة في تصريح وصل "دنيا الوطن"، إلى أن هناك زيادة متوقعة في أعداد المستفيدين خلال الفترة المقبلة على الخدمات الصحية، وتحديداً في ظل إغلاق العيادات الخارجية للمستشفيات الحكومية.وأشارت الجمعية، إلى أنها تعمل تحت كافة الظروف، وستبقى مؤمنة برسالتها حتى الرمق الأخير، متمنية السلامة للجميع.