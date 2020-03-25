لجنة مساندة كفرعقب: سنضع حواجز على الطرق المؤدية لحاجز قلنديا لمنع التجول



وأضاف أبو رميلة في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، أنه سيتم اليوم، وضع حواجز على الطرق المؤدية لحاجز قلنديا؛ لتطبيق قرار منع التنقل، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، محذراً من خطورة الأوضاع في المنطقة، نتيجة للكثافة السكانية العالية، وعدم تعاطي الاحتلال بجدية مع المواطنين في تلك المناطق، على الرغم من حملهم للهوية الإسرائيلية.







رام الله - دنيا الوطنقال سميح أبو رميلة، رئيس لجنة المساندة في كفرعقب، إن فعاليات المنطقة، اتفقت على حظر التنقل، وتطبيق القانون في كفر عقبوسميرا ميس، وضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة عن الحكومة، وأنه يجب على المواطنين الالتزام بالحجر البيتي؛ لمنع تفشي فيروس (كورونا) ضمن المسؤولية المجتمعية.