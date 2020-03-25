العالول: فتح والقوى الوطنية يقومون بدور مهم وأساسي بمواجهة هذه المرحلة الصعبة



وأكد العالول في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، على أهمية الجهد الكبير، الذي يبذل منذ اللحظة الأولى من قبل قوى الأمن والطواقم الطبية، والذي يقوم التنظيم بمساندته؛ لبذل جهد أكثر انسجاماً في هذه المرحلة الاستثائية.



وأشار العالول إلى أن حركة (فتح) قامت منذ البداية باستنفار كل الطاقات، بتنظيم حملات لجلب متطوعين وفرزهم، حسب وضعهم وخبراتهم، مشدداً على أن التنظيم والشبيبة والقوى الوطنية، يقومون بدور مهم وأساسي في مواجهة هذه المرحلة إلى جانب عمل لجنة الطوارئ العليا، والمحافظين في متابعة قضية العمال.

رام الله - دنيا الوطنشدد نائب رئيس حركة (فتح) محمود العالول، على أن العمل في المستوطنات، مُحرّم ومَحظور، كون المستوطنات هي البؤر الآن لتفشي وباء (كورونا).