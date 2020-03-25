وزارة العمل: البدء بخطوات المسح الوبائي للعمال داخل الخط الأخضر



وأوضح مهداوي، أنه تم اتخاذ خطوات مهمة أمس، منها التعاون الكامل مع المحافظين، والتفكير في إقامة لقاءات محاذية للمعابر الاحتلالية، تقوم بالتفتيش الكامل على القادمين، ومراقبة الفتحات في جدار الفصل العنصري، من قبل قوات الأمن على مدار الساعة والإبلاغ عن كل من يحاول الدخول من خلالها، وإخضاعه لإجراءات الحجر الإجباري.

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وزارة العمل، رامي مهداوي: إن وزارات العمل والصحة والحكم المحلي، بدأت بخطوات المسح الوبائي من خلال المعلومات المتوفرة لعمال داخل الخط الأخضر، مؤكداً أنه لا يوجد بيانات خاصة بعمال المستوطنات، وتم الطلب من الهيئة العامة للشؤون المدنية، بتزويد الوزارة بالبيانات، وتعميمها على الجهات المختصة في المحافظات؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.وأضاف مهداوي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، إن لجنة طوارئ، عقدت اجتماعاً لها يوم أمس برئاسة وزير العمل، الدكتور نصري أبو جيش، لوضع خطة لحماية العمال الفلسطينيين، داخل الخط الأخضر، ومنع انتشار فيروس (كورونا) بالإضافة إلى وضع خطة إعلامية للتوعية والإرشاد وآلية للتعاون مع النقابات العمالية.