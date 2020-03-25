عاجل

  • أبو بكر: الأجهزة الأمنية حجزت بطاقات لعمال حاولوا الدخول لأراضي 48 عبر فتحات "الجدار"

  • إيران: تسجيل 143 حالة وفاة جراء فيروس ‎كورونا خلال 24 ساعة

  • ملحم: إصابتان جديدتان بكورونا في الضفة ترفع العدد إلى 62

شؤون فلسطينية

وزارة العمل: البدء بخطوات المسح الوبائي للعمال داخل الخط الأخضر

وزارة العمل: البدء بخطوات المسح الوبائي للعمال داخل الخط الأخضر
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وزارة العمل، رامي مهداوي: إن وزارات العمل والصحة والحكم المحلي، بدأت بخطوات المسح الوبائي من خلال المعلومات المتوفرة لعمال داخل الخط الأخضر، مؤكداً أنه لا يوجد بيانات خاصة بعمال المستوطنات، وتم الطلب من الهيئة العامة للشؤون المدنية، بتزويد الوزارة بالبيانات، وتعميمها على الجهات المختصة في المحافظات؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف مهداوي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، إن لجنة طوارئ، عقدت اجتماعاً لها يوم أمس برئاسة وزير العمل، الدكتور نصري أبو جيش، لوضع خطة لحماية العمال الفلسطينيين، داخل الخط الأخضر، ومنع انتشار فيروس (كورونا) بالإضافة إلى وضع خطة إعلامية للتوعية والإرشاد وآلية للتعاون مع النقابات العمالية.

وأوضح مهداوي، أنه تم اتخاذ خطوات مهمة أمس، منها التعاون الكامل مع المحافظين، والتفكير في إقامة لقاءات محاذية للمعابر الاحتلالية، تقوم بالتفتيش الكامل على القادمين، ومراقبة الفتحات في جدار الفصل العنصري، من قبل قوات الأمن على مدار الساعة والإبلاغ عن كل من يحاول الدخول من خلالها، وإخضاعه لإجراءات الحجر الإجباري.

أخبار ذات صلة

ملحم: إصابتان جديدتان بـ (كورونا) في الضفة ترفع العدد إلى 62

ملحم: إصابتان جديدتان بـ (كورونا) في الضفة ترفع العدد إلى 62

منصور: رسالة الرئيس لأمين عام الأمم المتحدة تُؤكد إنسانيتنا واستعدادنا لتقديم المساعدة

منصور: رسالة الرئيس لأمين عام الأمم المتحدة تُؤكد إنسانيتنا واستعدادنا لتقديم المساعدة

جمعية الهلال الأحمر بغزة تُقرر استمرار العمل وتقديم الخدمات

جمعية الهلال الأحمر بغزة تُقرر استمرار العمل وتقديم الخدمات

لجنة مساندة كفرعقب: سنضع حواجز على الطرق المؤدية لحاجز قلنديا لمنع التجول

لجنة مساندة كفرعقب: سنضع حواجز على الطرق المؤدية لحاجز قلنديا لمنع التجول

العالول: فتح والقوى الوطنية يقومون بدور مهم وأساسي بمواجهة هذه المرحلة الصعبة

العالول: فتح والقوى الوطنية يقومون بدور مهم وأساسي بمواجهة هذه المرحلة الصعبة

الحساينة: تحقيق الوحدة الوطنية فرصة تاريخية لمواجهة فيروس (كورونا)

الحساينة: تحقيق الوحدة الوطنية فرصة تاريخية لمواجهة فيروس (كورونا)

وزارة الاقتصاد الوطني تُغلق معملاً لإنتاج الألبان في طولكرم

وزارة الاقتصاد الوطني تُغلق معملاً لإنتاج الألبان في طولكرم

التربية والتعليم تُعلن موعد امتحان الثانوية العامة في فلسطين

التربية والتعليم تُعلن موعد امتحان الثانوية العامة في فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

بشار المصري نموذجاً

بشار المصري نموذجاً

شؤون فلسطينية

جمعية الهلال الأحمر بغزة تُقرر استمرار العمل وتقديم الخدمات

جمعية الهلال الأحمر بغزة تُقرر استمرار العمل وتقديم الخدمات

لجنة مساندة كفرعقب: سنضع حواجز على الطرق المؤدية لحاجز قلنديا لمنع التجول

لجنة مساندة كفرعقب: سنضع حواجز على الطرق المؤدية لحاجز قلنديا لمنع التجول

العالول: فتح والقوى الوطنية يقومون بدور مهم وأساسي بمواجهة هذه المرحلة الصعبة

العالول: فتح والقوى الوطنية يقومون بدور مهم وأساسي بمواجهة هذه المرحلة الصعبة

الحساينة: تحقيق الوحدة الوطنية فرصة تاريخية لمواجهة فيروس (كورونا)

الحساينة: تحقيق الوحدة الوطنية فرصة تاريخية لمواجهة فيروس (كورونا)

وزارة الاقتصاد الوطني تُغلق معملاً لإنتاج الألبان في طولكرم

وزارة الاقتصاد الوطني تُغلق معملاً لإنتاج الألبان في طولكرم

أبو هولي يطالب المانحين بالوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه (أونروا)

أبو هولي يطالب المانحين بالوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه (أونروا)

عصام أبو بكر: الأجهزة الأمنية حجزت بطاقات شخصية لعمال حاولوا الوصول للداخل

عصام أبو بكر: الأجهزة الأمنية حجزت بطاقات شخصية لعمال حاولوا الوصول للداخل

منظمة التحرير تُحذر من استغلال الاحتلال انشغال العالم بـ (كورونا) للاستفراد بالأسرى

منظمة التحرير تُحذر من استغلال الاحتلال انشغال العالم بـ (كورونا) للاستفراد بالأسرى

منوعات

شاهد: كورونا أصلحت من حال أصالة.. على ماذا ندمت؟

شاهد: كورونا أصلحت من حال أصالة.. على ماذا ندمت؟

صور: نجوم عملوا من المنزل بسبب الحجر الصحي: أحدهم كان مصاب بكورونا

صور: نجوم عملوا من المنزل بسبب الحجر الصحي: أحدهم كان مصاب بكورونا

غادة عبد الرازق تسخر من بعض المصريين بسبب كورونا

غادة عبد الرازق تسخر من بعض المصريين بسبب كورونا

تحدي الملل: فنانات ينشرن صورهن في الطفولة فهل تشبه ملامحهم الآن

تحدي الملل: فنانات ينشرن صورهن في الطفولة فهل تشبه ملامحهم الآن

ما حقيقة وفاة محمود ياسين؟

ما حقيقة وفاة محمود ياسين؟

وفاة أول فنان عالمي جراء إصابته بفيروس كورونا

وفاة أول فنان عالمي جراء إصابته بفيروس كورونا

شاهد: هنا الزاهد وزوجة كريم فهمي تقلبان الأجواء بفيديو راقص على (تيكتوك)

شاهد: هنا الزاهد وزوجة كريم فهمي تقلبان الأجواء بفيديو راقص على (تيكتوك)

شاهد: نقلت المرض لبنات خالتها والخادمة.. فنانة تبكي بعد إصابة ابنتها بـ&#34;كورونا&#34;

شاهد: نقلت المرض لبنات خالتها والخادمة.. فنانة تبكي بعد إصابة ابنتها بـ"كورونا"

شاهد: شيماء سيف للجمهور &#34;اكثر حاجة مفرحاني انكم حتبقوا تخان زيي&#34;

شاهد: شيماء سيف للجمهور "اكثر حاجة مفرحاني انكم حتبقوا تخان زيي"

فوائد العزل.. شاهد: لبنانية محجبة تشعل انستغرام برقصات افريفية

فوائد العزل.. شاهد: لبنانية محجبة تشعل انستغرام برقصات افريفية

عربي

ليبيا تُعلن تسجيل أول إصابة بفيروس (كورونا)

ليبيا تُعلن تسجيل أول إصابة بفيروس (كورونا)

وفاة وزير الدفاع السوداني جمال الدين عمر

وفاة وزير الدفاع السوداني جمال الدين عمر

أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في السعودية

أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في السعودية

السيسي بعد فرض حظر التجوال: سنتصدى لأي محاولة إخلال بإجراءات مواجهة (كورونا)

السيسي بعد فرض حظر التجوال: سنتصدى لأي محاولة إخلال بإجراءات مواجهة (كورونا)