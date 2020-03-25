وزارة الاقتصاد الوطني تُغلق معملاً لإنتاج الألبان في طولكرم





وبين مدير دائرة حماية المستهلك في مديرية الوزارة في محافظة طولكرم، بسام فريج، في تصريح وصل "دنيا الوطن" أنه تم إتلاف إنتاج المعمل، وسيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالف.











رام الله - دنيا الوطنأغلقت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، بالتعاون مع طواقم وزارة الصحة، معملاً لإنتاج الألبان في مدينة طولكرم، غير مرخص، ويعمل في ظروف لا تتوفر فيها أدنى إجراءات الوقاية والسلامة الصحية.