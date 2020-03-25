التربية والتعليم تُعلن موعد امتحان الثانوية العامة في فلسطين

وقال الخضور في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء: إن الوزارة تدرس أكثر من سيناريو ومخطط في حال ما استجدت أية أمور في حالة الطوارئ، حول امتحان الثانوية العامة.



وفيما يتعلق بالامتحانات، أكد الخضور، بأنه سيتم استثناء أية دروس لم يتم تدريسها في الصفوف المدرسية، بما فيها الثانوية العامة، علماً بأن معظم المدارس، وصلت إلى مستوى متقارب في الدروس قبل إعلان حالة الطوارئ، وعليه سيتم اتخاذ القرار وفق ذلك، فيما سيتم حذفه من الامتحانات.





رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، أن امتحان الثانوية العامة، مازال في موعده المحدد، الثلاثين من أيار/ مايو المقبل، إذا لم تستجد أية تطورات، تحول دون ذلك.