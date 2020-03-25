عاجل

  • أبو بكر: الأجهزة الأمنية حجزت بطاقات لعمال حاولوا الدخول لأراضي 48 عبر فتحات "الجدار"

  • إيران: تسجيل 143 حالة وفاة جراء فيروس ‎كورونا خلال 24 ساعة

  • ملحم: إصابتان جديدتان بكورونا في الضفة ترفع العدد إلى 62

شؤون فلسطينية

أبو هولي يطالب المانحين بالوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه (أونروا)

أبو هولي يطالب المانحين بالوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه (أونروا)
رام الله - دنيا الوطن
ثَمّن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، تبرع الاتحاد الأوروبي بمبلغ 82 مليون يورو، لدعم وكالة الغوث الدولية (أونروا).

وقال أبو هولي: "إن التبرع الأوربي، سيساهم في تمكين (أونروا) من استمرار عمل برامجها، وفي تقديم خدماتها لما يربو على 6.2 مليون لاجئ فلسطيني في مخيمات الوطن والشتات، وتنفيذ إجراءاتها وتدابيرها الوقائية داخل المخيمات الفلسطينية؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا".

وطالب أبو هولي، الدول المانحة، بأن تحذو حذو الاتحاد الأوروبي، من خلال الوفاء بتعهداتها المالية السنوية تجاه دعم موازنة (أونروا)؛ ليتسنى لها القيام بمهامها في تقديم خدمات التعليم والصحة والإغاثة الاجتماعية والخدمات الطارئة للاجئين الفلسطينيين، وفق التفويض الممنوح لها بقرار الأمم المتحدة 302، ولتحقيق الاستقرار المالي في ميزانيتها للعام الحالي؛ للحيلولة دون الوقوع في أزمات جديدة تؤثر على خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

كما ودعا الدول المانحة إلى سرعة الاستجابة لنداء (أونروا) لتأمين 14 مليون دولار لتمكينها من مواجهة تفشي فيروس (كورونا) في المخيمات الفلسطينية، التي يقطنها ما يقارب 6.2 مليون لاجئ فلسطيني، واتخاذ الإجراءات الوقائية لها، لافتاً إلى أن المخيمات الفلسطينية من أكثر مناطق العالم اكتظاظاً بالسكان وفقراً، وتحتاج إلى إجراءات وتدابير وقائية كبيرة لحمايته من فيروس (كورونا) الفتاك.

وأضاف أن (أونروا) لا تزال تواجه عجزاً أولياً يقدر بمليار دولار في ميزانيتها المالية للعام 2020 التي تقدر بـ 1.4 مليار دولار، ما سيترتب عليه لجوء الوكالة إلى تقليص خدماتها أو وقف بعض برامجها، مما يستوجب على الأمم المتحدة والدول المانحة، اتخاذ خطوات فورية لمنع المزيد من التدهور في جميع حقول عمل  (أونروا) من خلال الوفاء بالتزاماتها المالية أو التبرع  بتمويل إضافي.

وشدد على أهمية استمرارية عمل (أونروا) كضرورة ملحة لضمان عامل الاستقرار في المنطقة، حتى حل قضية اللاجئين الفلسطينيين، طبقاً للقرار الأممي 194.

أخبار ذات صلة

ملحم: إصابتان جديدتان بـ (كورونا) في الضفة ترفع العدد إلى 62

ملحم: إصابتان جديدتان بـ (كورونا) في الضفة ترفع العدد إلى 62

منصور: رسالة الرئيس لأمين عام الأمم المتحدة تُؤكد إنسانيتنا واستعدادنا لتقديم المساعدة

منصور: رسالة الرئيس لأمين عام الأمم المتحدة تُؤكد إنسانيتنا واستعدادنا لتقديم المساعدة

جمعية الهلال الأحمر بغزة تُقرر استمرار العمل وتقديم الخدمات

جمعية الهلال الأحمر بغزة تُقرر استمرار العمل وتقديم الخدمات

لجنة مساندة كفرعقب: سنضع حواجز على الطرق المؤدية لحاجز قلنديا لمنع التجول

لجنة مساندة كفرعقب: سنضع حواجز على الطرق المؤدية لحاجز قلنديا لمنع التجول

العالول: فتح والقوى الوطنية يقومون بدور مهم وأساسي بمواجهة هذه المرحلة الصعبة

العالول: فتح والقوى الوطنية يقومون بدور مهم وأساسي بمواجهة هذه المرحلة الصعبة

الحساينة: تحقيق الوحدة الوطنية فرصة تاريخية لمواجهة فيروس (كورونا)

الحساينة: تحقيق الوحدة الوطنية فرصة تاريخية لمواجهة فيروس (كورونا)

وزارة العمل: البدء بخطوات المسح الوبائي للعمال داخل الخط الأخضر

وزارة العمل: البدء بخطوات المسح الوبائي للعمال داخل الخط الأخضر

وزارة الاقتصاد الوطني تُغلق معملاً لإنتاج الألبان في طولكرم

وزارة الاقتصاد الوطني تُغلق معملاً لإنتاج الألبان في طولكرم

التعليقات

الدنيا حكايات

بشار المصري نموذجاً

بشار المصري نموذجاً

شؤون فلسطينية

جمعية الهلال الأحمر بغزة تُقرر استمرار العمل وتقديم الخدمات

جمعية الهلال الأحمر بغزة تُقرر استمرار العمل وتقديم الخدمات

لجنة مساندة كفرعقب: سنضع حواجز على الطرق المؤدية لحاجز قلنديا لمنع التجول

لجنة مساندة كفرعقب: سنضع حواجز على الطرق المؤدية لحاجز قلنديا لمنع التجول

العالول: فتح والقوى الوطنية يقومون بدور مهم وأساسي بمواجهة هذه المرحلة الصعبة

العالول: فتح والقوى الوطنية يقومون بدور مهم وأساسي بمواجهة هذه المرحلة الصعبة

الحساينة: تحقيق الوحدة الوطنية فرصة تاريخية لمواجهة فيروس (كورونا)

الحساينة: تحقيق الوحدة الوطنية فرصة تاريخية لمواجهة فيروس (كورونا)

وزارة الاقتصاد الوطني تُغلق معملاً لإنتاج الألبان في طولكرم

وزارة الاقتصاد الوطني تُغلق معملاً لإنتاج الألبان في طولكرم

أبو هولي يطالب المانحين بالوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه (أونروا)

أبو هولي يطالب المانحين بالوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه (أونروا)

عصام أبو بكر: الأجهزة الأمنية حجزت بطاقات شخصية لعمال حاولوا الوصول للداخل

عصام أبو بكر: الأجهزة الأمنية حجزت بطاقات شخصية لعمال حاولوا الوصول للداخل

منظمة التحرير تُحذر من استغلال الاحتلال انشغال العالم بـ (كورونا) للاستفراد بالأسرى

منظمة التحرير تُحذر من استغلال الاحتلال انشغال العالم بـ (كورونا) للاستفراد بالأسرى

منوعات

شاهد: كورونا أصلحت من حال أصالة.. على ماذا ندمت؟

شاهد: كورونا أصلحت من حال أصالة.. على ماذا ندمت؟

صور: نجوم عملوا من المنزل بسبب الحجر الصحي: أحدهم كان مصاب بكورونا

صور: نجوم عملوا من المنزل بسبب الحجر الصحي: أحدهم كان مصاب بكورونا

غادة عبد الرازق تسخر من بعض المصريين بسبب كورونا

غادة عبد الرازق تسخر من بعض المصريين بسبب كورونا

تحدي الملل: فنانات ينشرن صورهن في الطفولة فهل تشبه ملامحهم الآن

تحدي الملل: فنانات ينشرن صورهن في الطفولة فهل تشبه ملامحهم الآن

ما حقيقة وفاة محمود ياسين؟

ما حقيقة وفاة محمود ياسين؟

وفاة أول فنان عالمي جراء إصابته بفيروس كورونا

وفاة أول فنان عالمي جراء إصابته بفيروس كورونا

شاهد: هنا الزاهد وزوجة كريم فهمي تقلبان الأجواء بفيديو راقص على (تيكتوك)

شاهد: هنا الزاهد وزوجة كريم فهمي تقلبان الأجواء بفيديو راقص على (تيكتوك)

شاهد: نقلت المرض لبنات خالتها والخادمة.. فنانة تبكي بعد إصابة ابنتها بـ&#34;كورونا&#34;

شاهد: نقلت المرض لبنات خالتها والخادمة.. فنانة تبكي بعد إصابة ابنتها بـ"كورونا"

شاهد: شيماء سيف للجمهور &#34;اكثر حاجة مفرحاني انكم حتبقوا تخان زيي&#34;

شاهد: شيماء سيف للجمهور "اكثر حاجة مفرحاني انكم حتبقوا تخان زيي"

فوائد العزل.. شاهد: لبنانية محجبة تشعل انستغرام برقصات افريفية

فوائد العزل.. شاهد: لبنانية محجبة تشعل انستغرام برقصات افريفية

عربي

ليبيا تُعلن تسجيل أول إصابة بفيروس (كورونا)

ليبيا تُعلن تسجيل أول إصابة بفيروس (كورونا)

وفاة وزير الدفاع السوداني جمال الدين عمر

وفاة وزير الدفاع السوداني جمال الدين عمر

أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في السعودية

أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في السعودية

السيسي بعد فرض حظر التجوال: سنتصدى لأي محاولة إخلال بإجراءات مواجهة (كورونا)

السيسي بعد فرض حظر التجوال: سنتصدى لأي محاولة إخلال بإجراءات مواجهة (كورونا)