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عصام أبو بكر: الأجهزة الأمنية حجزت بطاقات شخصية لعمال حاولوا الوصول للداخل

عصام أبو بكر: الأجهزة الأمنية حجزت بطاقات شخصية لعمال حاولوا الوصول للداخل
رام الله - دنيا الوطن
قال محافظ طولكرم، عصام أبو بكر: إن الأجهزة الأمنية، حجزت مجموعة من البطاقات الشخصية لعمال من كافة المحافظات، حاولوا الوصول إلى الداخل عبر فتحات جدار الضم والتوسع العنصري، وتم إعادتهم، مشيراً إلى أنه لوحظ عودة ما يزيد عن 400 عامل بعد الإجراءات الصارمة، التي اتخذتها الأجهزة الأمنية.

وأشار المحافظ أبو بكر في تصريح صحفي، إلى أن الجهد الأمني مستمر ومتواصل، لحماية عمالنا، وأبنائنا، وخاصة في ظل تفشي انتشار فيروس (كورونا) في الداخل، مؤكداً على دعوة رئيس الوزراء، د. محمد إشتية، للعمال المتواجدين هناك للعودة لمنازلهم، منوهاً إلى اتخاذ الإجراءات الصحية، حسب الأصول من خلال الطب الوقائي مع العمال العائدين، ومن سرحهم أرباب العمل هناك.

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