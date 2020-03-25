محافظ جنين: قوى الأمن تعمل على عدم السماح للعمال بالدخول لإسرائيل



وأوضح الرجوب في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، أن هناك نشاطاً لقوى الأمن، باتجاه عدم السماح للعمال بالدخول لإسرائيل؛ للحيلولة دون إصابتهم فيروس (كورونا) وبالتالي انتشاره في الأراضي الفلسطينية، بسبب انتشار الفيروس بشكل متسارع في إسرائيل.



ونفى الرجوب، ما يتم تداوله بشأن حجر العمال العائدين في المشفى الكوري بالمحافظة، مبيناً أنه يتم استقبال العمال، وإن من شعر بأية أعراض، يوضع في الحجر المنزلي، وإن لزم الأمر تؤخذ منه عينة للفحص.

رام الله - دنيا الوطناكد محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، أنه يتم متابعة عودة العمال من داخل الخط الأخضر، مبيناً أن هنالك عودة فردية للعمال،الذين يعملون في إسرائيل من المحافظة، وأنه لا صحة للأرقام التي يتم الحديث عنها في عدد من وسائل الإعلام.