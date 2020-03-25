محافظ قلقيلية: اعتقال أربعة أشخاص هربوا عمالاً من داخل الخط الأخضر للمحافظة



وطالب رواجبة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، كافة العمال العائدين بالالتزام بالحجر المنزلي، وعزل أنفسهم مدة 14 يوماً، حفاظاً على سلامتهم وسلامة عائلاتهم، مشيراً إلى إجراءات عديدة، تتخذها طواقم الأمن والطب الوقائي، ولجنتا الطوارئ، والمساندة؛ لمتابعة العمال.



وأضاف المحافظ، أنه تم التعميم على أبناء شعبنا في المحافظة بتحمل المسؤولية، والتعاون مع قوى الأمن، ولجان الطوارئ، بالإبلاغ عن عمال، عادوا من أماكن عملهم داخل الخط الأخضر ولم يلتزموا بالحجر المنزلي.

رام الله - دنيا الوطنقال محافظ قلقيلية، رافع رواجبة: إنه تم اعتقال أربعة أشخاص على الأقل، قاموا بتهريب عمال، عادوا من داخل الخط الأخضر إلى المحافظة، عبر فتحات في الجدار الفاصل لهذا الغرض، مقابل أجر.