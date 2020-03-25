عاجل

  • أبو بكر: الأجهزة الأمنية حجزت بطاقات لعمال حاولوا الدخول لأراضي 48 عبر فتحات "الجدار"

  • إيران: تسجيل 143 حالة وفاة جراء فيروس ‎كورونا خلال 24 ساعة

  • ملحم: إصابتان جديدتان بكورونا في الضفة ترفع العدد إلى 62

شؤون فلسطينية

عبد ربه يُوضّح حقيقة حرق أحد الأسرى نفسه داخل معتقل (نفحة)

عبد ربه يُوضّح حقيقة حرق أحد الأسرى نفسه داخل معتقل (نفحة)
الاسير أيمن الشرباتي
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أفاد حسن عبد ربه، المتحدث باسم هيئة الأسرى والمحررين، أن الأسير أيمن الشرباتي، المعتقل في سجن (نفحة)، أقدم اليوم الأربعاء، على حرق أحد أبواب الزنزانة بالسجن، نافياً في الوقت ذاته إقدامه على حق نفسه.

وقال عبد ربه لـ "دنيا الوطن": "في خطوة احتجاجية على تجاهل إدارة السجون لمطالب الأسرى، فيما يتعلق بالأسرى المرضى، وسوء الوضع، الذي يعيشونه داخل السجون بشكل عام، والإجراءات المتعلقة بحجب 140 صنفاً من (الكنتينا)، وعدم توفير كل مسلتزمات الوقاية والسلامة العامة لمواجهة (كورونا)، فقد أقدم الأسير الشرباتي على حرق بعض المحتويات داخل السجن، تعود لأحد السجانين، وأحد أبواب السجن".

وأوضح عبد ربه، أن هذا الأمر خلق حالة من التوتر الشديد والغليان، حيث تم نقل الشرباتي إلى العزل الانفرادي، علماً بأنه معتقل من أكثر من 22 عاماً، ومحكوم بالسجن المؤبد.

أخبار ذات صلة

ملحم: إصابتان جديدتان بـ (كورونا) في الضفة ترفع العدد إلى 62

ملحم: إصابتان جديدتان بـ (كورونا) في الضفة ترفع العدد إلى 62

جمعية الهلال الأحمر بغزة تُقرر استمرار العمل وتقديم الخدمات

جمعية الهلال الأحمر بغزة تُقرر استمرار العمل وتقديم الخدمات

لجنة مساندة كفرعقب: سنضع حواجز على الطرق المؤدية لحاجز قلنديا لمنع التجول

لجنة مساندة كفرعقب: سنضع حواجز على الطرق المؤدية لحاجز قلنديا لمنع التجول

العالول: فتح والقوى الوطنية يقومون بدور مهم وأساسي بمواجهة هذه المرحلة الصعبة

العالول: فتح والقوى الوطنية يقومون بدور مهم وأساسي بمواجهة هذه المرحلة الصعبة

الحساينة: تحقيق الوحدة الوطنية فرصة تاريخية لمواجهة فيروس (كورونا)

الحساينة: تحقيق الوحدة الوطنية فرصة تاريخية لمواجهة فيروس (كورونا)

وزارة العمل: البدء بخطوات المسح الوبائي للعمال داخل الخط الأخضر

وزارة العمل: البدء بخطوات المسح الوبائي للعمال داخل الخط الأخضر

وزارة الاقتصاد الوطني تُغلق معملاً لإنتاج الألبان في طولكرم

وزارة الاقتصاد الوطني تُغلق معملاً لإنتاج الألبان في طولكرم

التربية والتعليم تُعلن موعد امتحان الثانوية العامة في فلسطين

التربية والتعليم تُعلن موعد امتحان الثانوية العامة في فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

بشار المصري نموذجاً

بشار المصري نموذجاً

شؤون فلسطينية

جمعية الهلال الأحمر بغزة تُقرر استمرار العمل وتقديم الخدمات

جمعية الهلال الأحمر بغزة تُقرر استمرار العمل وتقديم الخدمات

لجنة مساندة كفرعقب: سنضع حواجز على الطرق المؤدية لحاجز قلنديا لمنع التجول

لجنة مساندة كفرعقب: سنضع حواجز على الطرق المؤدية لحاجز قلنديا لمنع التجول

العالول: فتح والقوى الوطنية يقومون بدور مهم وأساسي بمواجهة هذه المرحلة الصعبة

العالول: فتح والقوى الوطنية يقومون بدور مهم وأساسي بمواجهة هذه المرحلة الصعبة

الحساينة: تحقيق الوحدة الوطنية فرصة تاريخية لمواجهة فيروس (كورونا)

الحساينة: تحقيق الوحدة الوطنية فرصة تاريخية لمواجهة فيروس (كورونا)

وزارة الاقتصاد الوطني تُغلق معملاً لإنتاج الألبان في طولكرم

وزارة الاقتصاد الوطني تُغلق معملاً لإنتاج الألبان في طولكرم

أبو هولي يطالب المانحين بالوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه (أونروا)

أبو هولي يطالب المانحين بالوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه (أونروا)

عصام أبو بكر: الأجهزة الأمنية حجزت بطاقات شخصية لعمال حاولوا الوصول للداخل

عصام أبو بكر: الأجهزة الأمنية حجزت بطاقات شخصية لعمال حاولوا الوصول للداخل

منظمة التحرير تُحذر من استغلال الاحتلال انشغال العالم بـ (كورونا) للاستفراد بالأسرى

منظمة التحرير تُحذر من استغلال الاحتلال انشغال العالم بـ (كورونا) للاستفراد بالأسرى

منوعات

شاهد: كورونا أصلحت من حال أصالة.. على ماذا ندمت؟

شاهد: كورونا أصلحت من حال أصالة.. على ماذا ندمت؟

صور: نجوم عملوا من المنزل بسبب الحجر الصحي: أحدهم كان مصاب بكورونا

صور: نجوم عملوا من المنزل بسبب الحجر الصحي: أحدهم كان مصاب بكورونا

غادة عبد الرازق تسخر من بعض المصريين بسبب كورونا

غادة عبد الرازق تسخر من بعض المصريين بسبب كورونا

تحدي الملل: فنانات ينشرن صورهن في الطفولة فهل تشبه ملامحهم الآن

تحدي الملل: فنانات ينشرن صورهن في الطفولة فهل تشبه ملامحهم الآن

ما حقيقة وفاة محمود ياسين؟

ما حقيقة وفاة محمود ياسين؟

وفاة أول فنان عالمي جراء إصابته بفيروس كورونا

وفاة أول فنان عالمي جراء إصابته بفيروس كورونا

شاهد: هنا الزاهد وزوجة كريم فهمي تقلبان الأجواء بفيديو راقص على (تيكتوك)

شاهد: هنا الزاهد وزوجة كريم فهمي تقلبان الأجواء بفيديو راقص على (تيكتوك)

شاهد: نقلت المرض لبنات خالتها والخادمة.. فنانة تبكي بعد إصابة ابنتها بـ&#34;كورونا&#34;

شاهد: نقلت المرض لبنات خالتها والخادمة.. فنانة تبكي بعد إصابة ابنتها بـ"كورونا"

شاهد: شيماء سيف للجمهور &#34;اكثر حاجة مفرحاني انكم حتبقوا تخان زيي&#34;

شاهد: شيماء سيف للجمهور "اكثر حاجة مفرحاني انكم حتبقوا تخان زيي"

فوائد العزل.. شاهد: لبنانية محجبة تشعل انستغرام برقصات افريفية

فوائد العزل.. شاهد: لبنانية محجبة تشعل انستغرام برقصات افريفية

عربي

ليبيا تُعلن تسجيل أول إصابة بفيروس (كورونا)

ليبيا تُعلن تسجيل أول إصابة بفيروس (كورونا)

وفاة وزير الدفاع السوداني جمال الدين عمر

وفاة وزير الدفاع السوداني جمال الدين عمر

أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في السعودية

أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في السعودية

السيسي بعد فرض حظر التجوال: سنتصدى لأي محاولة إخلال بإجراءات مواجهة (كورونا)

السيسي بعد فرض حظر التجوال: سنتصدى لأي محاولة إخلال بإجراءات مواجهة (كورونا)