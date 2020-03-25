عبد ربه يُوضّح حقيقة حرق أحد الأسرى نفسه داخل معتقل (نفحة)





وقال عبد ربه لـ "دنيا الوطن": "في خطوة احتجاجية على تجاهل إدارة السجون لمطالب الأسرى، فيما يتعلق بالأسرى المرضى، وسوء الوضع، الذي يعيشونه داخل السجون بشكل عام، والإجراءات المتعلقة بحجب 140 صنفاً من (الكنتينا)، وعدم توفير كل مسلتزمات الوقاية والسلامة العامة لمواجهة (كورونا)، فقد أقدم الأسير الشرباتي على حرق بعض المحتويات داخل السجن، تعود لأحد السجانين، وأحد أبواب السجن".





وأوضح عبد ربه، أن هذا الأمر خلق حالة من التوتر الشديد والغليان، حيث تم نقل الشرباتي إلى العزل الانفرادي، علماً بأنه معتقل من أكثر من 22 عاماً، ومحكوم بالسجن المؤبد.

خاص دنيا الوطن - أحمد العشيأفاد حسن عبد ربه، المتحدث باسم هيئة الأسرى والمحررين، أن الأسير أيمن الشرباتي، المعتقل في سجن (نفحة)، أقدم اليوم الأربعاء، على حرق أحد أبواب الزنزانة بالسجن، نافياً في الوقت ذاته إقدامه على حق نفسه.