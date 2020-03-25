وزير الزراعة: لحوم العجول والخراف تغطي السوق الفلسطيني لمدة شهرين وأسعارها مستقرة



وأضاف العطاري في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، أن هناك اكتفاءً ذاتياً في لحوم الدواجن، وإن لحوم العجول، والخراف، تغطي السوق الفلسطيني لمدة شهرين وأسعارها مستقرة.



وبخصوص حركة البضائع مع إسرائيل والأردن، أكد العطاري أنها مستمرة ودون تغيير، محذراً من محاولات الاستغلال من بعض التجار، وإن وزراة الزراعة تتابع الأسواق وقوائم الأسعار بشكل يومي.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الزراعة، رياض العطاري: إن الإنتاج الزراعي مستقر، وإن الوصول إلى الأسواق دون معيقات، مشيراً إلى أن المخزون الغذائي الزراعي كافٍ ومستقر، وإن ارتفاع الأسعار في بعض الأصناف، هو بسبب الأحوال الجوية الأخيرة.