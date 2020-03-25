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الطب الوقائي: عدد العينات التي يتم فحصها يومياً لا يقل عن 100

الطب الوقائي: عدد العينات التي يتم فحصها يومياً لا يقل عن 100
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤول الطب الوقائي في وزارة الصحة، الدكتور علي عبد  ربه: إن طريقة تسريح العمال من أماكن عملهم داخل الخط الأخضر، وتركهم عند أقرب حاجز، لمجرد الشك بإصابتهم بفيروس (كورونا) تعكس الوجه الحقيقي للاحتلال، الذي يفتقد لأي منظور إنساني تجاه أبناء شعبنا.

وأضاف عبد ربه في حديث لاذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، أن العامل الذي تم تركه بالقرب من حاجز حزمة، لم يكن يشكو من أية أعراض، وأن تسريحه، جرى بزعم عدم حيازته على شهادة خلو من فيروس (كورونا) واصفاً ذلك 
بالإجراء التعسفي.

وأشار عبد ربه إلى أن عدد العينات التي يتم فحصها يومياً على مستوى الوطن، وبما يشمل العمال لا يقل عن 100 عينة بالحد الأدنى، موضحاً أن الفحوصات، وعلى الرغم من أهميتها في إعطاء مؤشرات بالإصابة، إلا أن ذلك لا يعني عدم  الالتزام بالحجر المنزلي مدة أسبوعين، للتأكد والتثبت من عدم الإصابة بفيروس (كورونا).

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