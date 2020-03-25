وزارة الاقتصاد تُوقف توريد منتجات "تنوفا" الإسرائيلية بعد إصابة أحد عمالها بـ (كورونا)





وبينت الوزارة، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن طواقمها تعمل على سحب منتجات الألبان من خط إنتاج مصنع "ألون هتبور" المشكوك فيه، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك، داعية المواطنين بالوقت ذات، إلى الاكتفاء باستهلاك المنتجات الوطنية.





وأشارت الوزارة، إلى أن المورد لمنتجات "تنوفا" إلى السوق الفلسطيني، توقف عن توريد كميات جديدة من المصنع المذكور لمدة خمسة أيام، تبعاً للتدابير الصحية المعمول بها.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، عن وقف توريد منتجات شركة "تنوفا" الإسرائيلية للسوق الفلسطيني، بعد إصابة أحد عمالها بفيروس (كورونا)، (كوفيد-19) وإدخال 15 عاملاً آخرين إلى الحجر الصحي.