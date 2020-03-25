دولي

يوم حاسم في إسرائيل.. رئيس (كنيست) يتجه لعقد جلسة لانتخاب خليفة له

يوم حاسم في إسرائيل.. رئيس (كنيست) يتجه لعقد جلسة لانتخاب خليفة له
رام الله - دنيا الوطن
يعقد الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، جلسة للتصويت على انتخاب رئيس جديد لها، إذ من المتوقع أن يخلف عضو الكنيست مئير كوهين من تحالف (أزرق أبيض) عضو الكنيست يولي إيدلشتاين من (ليكود)، في خطوة يرى الكثيرون بها بداية للإطاحة بحكم رئيس (ليكود) بنيامين نتنياهو، عن رئاسة الحكومة.

وانتُخبت الكنيست في 2 آذار/ مارس الجاري، وكان من المفروض أن تبدأ عملها منذ فترة، لكن رئيسها إيدلشتاين رفض ذلك بحجة أزمة فيروس كورونا تارة، والعقدة السياسية بين الأحزاب الإسرائيلية تارة أخرى.

واتهمت المعارضة إيدلشتاين بأنه "يعطل الكنيست لمساعدة نتنياهو، رغم أن رئيس الكنيست يعتبر منصب رسمي، يتوجب على صاحبه النأي بنفسه عن الانتماءات الحزبية والسياسية.

وكانت المحكمة العليا في إسرائيلي، قد استجابت، لطلب (أزرق-أبيض)، بإرغام إيدلشتاين بالدعوة الى جلسة للكنيست، ما أثار غضب جهات يمينية، دعته إلى الاستمرار في التعطيل البرلماني.

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