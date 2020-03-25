وفاة أسير مُحرر مُبعد لغزة بعد معاناة مع المرض

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رام الله - دنيا الوطن

توفي الأسير المحرر المبعد إلى قطاع غزة، سليمان أكرم محمود السردي، مساء أمس الثلاثاء، بمستشفى الرنتيسي غرب مدينة غزة، بعد صراع مع مرض السرطان في الدماغ والصدر.



والمبعد سليمان السردي من مواليد 23 تموز/ يوليو 1970 وهو من سكان مخيم عسكر في مدينة نابلس، وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلته في 23 أيار/ مايو 2001.



وأبعد السردي إلى غزة في 5 أيلول/ سبتمبر 2002، وهو لا يحمل هوية، أو جواز سفر، ويحمل بطاقة تعريف، ولديه 5 أبناء.