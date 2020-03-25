شؤون فلسطينية

غنيم: إجراءاتنا في تعقيم المياه يحول دون انتقال فيروس كورونا إليها

رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس سلطة المياه، مازن غنيم، امس الثلاثاء، أن فيروس كورونا لا ينتقل عبر المياه، نتيجة إضافة مواد التعقيم اللازمة، وهو ما تقوم به طواقم سلطة المياه من تعقيمٍ لمرافق المياه والصرف الصحي، وعمل الفحوصات الدورية للمياه المزودة للمواطنين بشكل منتظم.

جاءت تأكيدات الوزير غنيم هذه، خلال ترؤسه لاجتماع لجنة الطوارئ في سلطة المياه، من أجل الوقوف على ما يقوم به موظفو سلطة المياه بشكل يومي لضمان وصول المياه الآمنة للمواطنين، ومواجهة أي طارئ.

وبين الوزير غنيم وجود زيادة في الطلب على المياه نتيجة التزام المواطنين بالبقاء في منازلهم، وهو الأمر الذي تتابعه سلطة المياه، حتى لا تقل الكميات الموردة للمواطنين، مؤكداً أن سلطة المياه قامت بفحص وتعقيم الآبار والأنابيب، وتتابع هذه الإجراءات بشكل دائم ومستمر.

ودعا الوزير غنيم إلى ضرورة متابعة وفحص صهاريج نقل المياه في المناطق المهمشة، والتجمعات البدوية، لضمان وصول المياه بكميات كافية وآمنة، داعياً أصحاب الصهاريج إلى ضرورة الالتزام بمصادر المياه الرسمية، وتعقيم الصهاريج بشكل دائم، كما دعا المواطنين إلى التأكد من مصادر المياه التي تصلهم عبرها.

وشدد الوزير غنيم على زيادة الرقابة الدقيقة على مرافق الصرف الصحي، وإضافة معقمات إضافية، للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا من خلالها.

وشدد الوزير غنيم أن التعميم الذي أصدره لمزودي الخدمات يقتضي بضرورة مراقبة الآبار ومحطات الضخ بشكل دائم كما هو معمول به، وتفقد وتعقيم الآبار والخطوط الناقلة وشبكات المياه الداخلية، والخطوط التي تتعرض للاعتداء بشكل مستمر والحفاظ على نظافتها، وتفقد الخزانات الرئيسية المزودة للمياه، والتأكد من جهوزية المعدات والمواد اللازمة لضمان استمرارية عملها.

وطالب الوزير غنيم باستخدام أعلى معايير الضوابط الهندسية والفنية، وممارسة العمل الآمن أثناء التشغيل والصيانة، وتعقيم كافة محطات المعالجة ومرافقها بشكل مستمر، والالتزام بمعايير المعالجة، وإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من جودة المياه.


أخبار ذات صلة

تيسير خالد يدعو للتكاتف الوطني لاحتواء وباء (كورونا) بأقل الخسائر البشرية والاقتصادية

تيسير خالد يدعو للتكاتف الوطني لاحتواء وباء (كورونا) بأقل الخسائر البشرية والاقتصادية

وزارة الاقتصاد تُوقف توريد منتجات &#34;تنوفا&#34; الإسرائيلية بعد إصابة أحد عمالها بـ (كورونا)

وزارة الاقتصاد تُوقف توريد منتجات "تنوفا" الإسرائيلية بعد إصابة أحد عمالها بـ (كورونا)

وفاة أسير مُحرر مُبعد لغزة بعد معاناة مع المرض

وفاة أسير مُحرر مُبعد لغزة بعد معاناة مع المرض

تعرف على أسعار الدجاج في أسواق غزة اليوم الأربعاء

تعرف على أسعار الدجاج في أسواق غزة اليوم الأربعاء

جيش الاحتلال يُطلق النار على الصيادين والمزارعين بغزة

جيش الاحتلال يُطلق النار على الصيادين والمزارعين بغزة

انخفاض على أسعار العملات مقابل الشيكل

انخفاض على أسعار العملات مقابل الشيكل

تذبذب في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل.. فإلى متى؟

تذبذب في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل.. فإلى متى؟

طقس الأربعاء: انخفاض طفيف على درجات الحرارة وأجواء غائمة جزئياً إلى صافية

طقس الأربعاء: انخفاض طفيف على درجات الحرارة وأجواء غائمة جزئياً إلى صافية

التعليقات

الدنيا حكايات

بشار المصري نموذجاً

بشار المصري نموذجاً

شؤون فلسطينية

تيسير خالد يدعو للتكاتف الوطني لاحتواء وباء (كورونا) بأقل الخسائر البشرية والاقتصادية

تيسير خالد يدعو للتكاتف الوطني لاحتواء وباء (كورونا) بأقل الخسائر البشرية والاقتصادية

وزارة الاقتصاد تُوقف توريد منتجات &#34;تنوفا&#34; الإسرائيلية بعد إصابة أحد عمالها بـ (كورونا)

وزارة الاقتصاد تُوقف توريد منتجات "تنوفا" الإسرائيلية بعد إصابة أحد عمالها بـ (كورونا)

وفاة أسير مُحرر مُبعد لغزة بعد معاناة مع المرض

وفاة أسير مُحرر مُبعد لغزة بعد معاناة مع المرض

غنيم: إجراءاتنا في تعقيم المياه يحول دون انتقال فيروس كورونا إليها

غنيم: إجراءاتنا في تعقيم المياه يحول دون انتقال فيروس كورونا إليها

جيش الاحتلال يُطلق النار على الصيادين والمزارعين بغزة

جيش الاحتلال يُطلق النار على الصيادين والمزارعين بغزة

طقس الأربعاء: انخفاض طفيف على درجات الحرارة وأجواء غائمة جزئياً إلى صافية

طقس الأربعاء: انخفاض طفيف على درجات الحرارة وأجواء غائمة جزئياً إلى صافية

الاحتلال يلقي بعامل على حاجز حزما للاشتباه بإصابته بـ (كورونا)

الاحتلال يلقي بعامل على حاجز حزما للاشتباه بإصابته بـ (كورونا)

شاهد: آلاف الفلسطينيين يخرقون حظر تجول بجنين لاستقبال أسير محرر.. ومسؤول فلسطيني: كلن عالحجر

شاهد: آلاف الفلسطينيين يخرقون حظر تجول بجنين لاستقبال أسير محرر.. ومسؤول فلسطيني: كلن عالحجر

منوعات

شاهد: كورونا أصلحت من حال أصالة.. على ماذا ندمت؟

شاهد: كورونا أصلحت من حال أصالة.. على ماذا ندمت؟

صور: نجوم عملوا من المنزل بسبب الحجر الصحي: أحدهم كان مصاب بكورونا

صور: نجوم عملوا من المنزل بسبب الحجر الصحي: أحدهم كان مصاب بكورونا

غادة عبد الرازق تسخر من بعض المصريين بسبب كورونا

غادة عبد الرازق تسخر من بعض المصريين بسبب كورونا

تحدي الملل: فنانات ينشرن صورهن في الطفولة فهل تشبه ملامحهم الآن

تحدي الملل: فنانات ينشرن صورهن في الطفولة فهل تشبه ملامحهم الآن

ما حقيقة وفاة محمود ياسين؟

ما حقيقة وفاة محمود ياسين؟

وفاة أول فنان عالمي جراء إصابته بفيروس كورونا

وفاة أول فنان عالمي جراء إصابته بفيروس كورونا

شاهد: هنا الزاهد وزوجة كريم فهمي تقلبان الأجواء بفيديو راقص على (تيكتوك)

شاهد: هنا الزاهد وزوجة كريم فهمي تقلبان الأجواء بفيديو راقص على (تيكتوك)

شاهد: نقلت المرض لبنات خالتها والخادمة.. فنانة تبكي بعد إصابة ابنتها بـ&#34;كورونا&#34;

شاهد: نقلت المرض لبنات خالتها والخادمة.. فنانة تبكي بعد إصابة ابنتها بـ"كورونا"

شاهد: شيماء سيف للجمهور &#34;اكثر حاجة مفرحاني انكم حتبقوا تخان زيي&#34;

شاهد: شيماء سيف للجمهور "اكثر حاجة مفرحاني انكم حتبقوا تخان زيي"

فوائد العزل.. شاهد: لبنانية محجبة تشعل انستغرام برقصات افريفية

فوائد العزل.. شاهد: لبنانية محجبة تشعل انستغرام برقصات افريفية

عربي

ليبيا تُعلن تسجيل أول إصابة بفيروس (كورونا)

ليبيا تُعلن تسجيل أول إصابة بفيروس (كورونا)

أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في السعودية

أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في السعودية

السيسي بعد فرض حظر التجوال: سنتصدى لأي محاولة إخلال بإجراءات مواجهة (كورونا)

السيسي بعد فرض حظر التجوال: سنتصدى لأي محاولة إخلال بإجراءات مواجهة (كورونا)

ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في لبنان

ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في لبنان