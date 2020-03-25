الوفيات تقترب من 20 ألفًا.. (كورونا) يواصل حصد الأرواح حول العالم

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رام الله - دنيا الوطن

اقترب عدد الوفيات بفيروس (كورونا) المستجد، من الـ 19 ألفًا، فيما تجاوز عدد المصابين الـ 423 الفًا.



ووفق وكالة (سكاي نيوز)، فقد أظهرت آخر الإحصاءات العالمية الخاصة بحصر أعداد الضحايا والمصابين في العالم، جراء اتساع رقعة انتشار الجائحة، أن إيطاليا تعدت الصين بنسبة تفوق الضعف في حصيلة أعداد الضحايا، في أسوأ كارثة مرت بها البلاد منذ أمد بعيد.



وتواجه الولايات المتحدة، تسارعًا مستمرًا للأزمة المتدهورة الناجمة عن جائحة فيروس (كورونا) المستجد، حيث بلغ عدد المصابين بالعدوى نحو 53 ألف حالة، توفي منهم أكثر من 680 شخصاً.



وسجلت في أمريكا، حسب آخر إحصائية، 9249 إصابة جديدة بعدوى فيروس (كورونا)، في ارتفاع يومي حاد، بل غير مسبوق لحصيلة المصابين منذ بدء التفشي في البلاد.



ووصل هذا العدد الإجمالي حاليًا إلى 52983 حالة، لتأتي الولايات المتحدة في المركز الثالث عالمياً من حيث التضرر بالمرض مجتازة إسبانيا، التي تحتل المرتبة الرابعة بأكثر من 13 ألفاً.



وتشهد مدينة نيويورك، العاصمة الاقتصادية للولايات المتحدة، وضعا أكثر كارثية، حيث أعلن عمدة المدينة، بيل دي بلاسيو، أمس الثلاثاء، أنها تمثل مركزاً للتفشي في البلاد.



وأكد دي بلاسيو، تسجيل 14776 إصابة بالفيروس في نيويورك، بينها 131 حالة وفاة.



ودعا السلطات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمساعدة المدينة، خاصة إشراك القوات المسلحة، معتبراً أنها تعتبر طرفاً وحيداً قادرًا على احتواء الأزمة بشكل سريع.



وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 27 إصابة، ووفاة واحدة جديدة، بعدوى فيروس (كورونا).



وذكر مدير علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس، ارتفع في المغرب إلى 170 حالة، بعد أن كان على مستوى 143.



وأوضح اليوبي أن عدد المتوفين في المملكة، جراء الإصابة بالفيروس ارتفع بحالة واحدة، سجلت لدى شخص مسن بلغ من العمر (76 سنة) وقدم من هولندا، وعانى من مرض عضال، يتطلب علاجاً يضعف من المناعة.



وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس (كورونا) المستجد في البلاد، ويتخذ المركز الوطني لمكافحة الأمراض من العاصمة الليبية طرابلس مقراً له.



وأعلنت حكومة شرق ليبيا عن فرضها حظر التجوال في الأراضي الخاضعة لسيطرتها في مسعى لمنع تفشي فيروس (كورونا) المستجد.



وفي ألمانيا، أعلنت السلطات عن ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس (كورونا) في البلاد إلى 31554 حالة، فيما تم تسجيل 149 حالة وفاة.



وفي نيوزيلندا، أعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، حالة الطوارئ الوطنية، إذ تستعد البلاد لإغلاق كامل اعتباراً من منتصف الليل لمكافحة تفشي فيروس (كورونا)، فيما ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 205.



وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في البلاد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 405.



وأكد المسؤول بوزارة الصحة خوسيه لويس ألوميا، على أن "المكسيك سجلت خامس حالة وفاة جراء الفيروس الفتاك، وإن عدد الإصابات المؤكدة بلغ 405".



وفي تركيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 343 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 1872 إصابة مؤكدة في البلاد.