شؤون فلسطينية

تعرف على أسعار الدجاج في أسواق غزة اليوم الأربعاء

تعرف على أسعار الدجاج في أسواق غزة اليوم الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
شهدت أسعار الدجاج في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، 25 آذار/ مارس 2020، استقرارا على الانخفاض، حيث جاءت اسعار الدواجن وملحقاتها اليوم كما هو موضح أدناه.

وبلغ سعر كيلو الدجاج الحي في أسواق غزة اليوم 9.5 شيكلا، فيما وصل سعر كيلو الصدر إلى 20 شيكلا بينما كبدة الدجاج 14 شيكلا، وفخذ الدجاج 11 شيكلا، وكيلو جناح الدجاج 8 شواقل.

وفيما يلي اسعار الدجاج وملحقاته في غزة اليوم الأربعاء:

1 - كيلو الدجاج حي 9.5 شواكل

2 - كيلو استيكات 21 شيكل

3 - دبوس الدجاج 13 شيكل

4 - كيلو فخذ الدجاج 11 شيكل

5- كيلو صدر الدجاج 20 شيكل

6- كيلو كبدة الدجاج 14 شيكل

7- كيلو جناح الدجاج 8 شواكل

8- كيلو الشيش 22 شيكل.

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