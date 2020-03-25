ليبيا تُعلن تسجيل أول إصابة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت ليبيا، تسجيل أول إصابة بفيروس (كورونا) المستجدّ (كوفيد- 19)، وفقاً للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الذي يقوم بنشاطاته الطبية في مختلف الأراضي الليبية.



وأكد المركز الوطني، أنه "تم التأكد من الإصابة بعد إجراء الفحوصات في مختبر الصحة العامة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض".



ووفق صحيفة (الشرق الأوسط) فإن المصاب شخص ليبي عاد من السعودية مؤخّراً عن طريق تونس، ظهرت عليه الأعراض بعد أكثر من أسبوع من عودته إلى البلاد، وفقاً لمصادر ليبية.



وكانت الأمم المتحدة، ودول غربية، دعت الأسبوع الماضي، طرفي النزاع في ليبيا إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية؛ لمواجهة خطر الوباء.