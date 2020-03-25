شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يُطلق النار على الصيادين والمزارعين بغزة

جيش الاحتلال يُطلق النار على الصيادين والمزارعين بغزة
جنود إسرائيليين - أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، النار، صباح اليوم الأربعاء، تجاه المزارعين ببلدة عبسان الجديدة شرقي محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما أطلقت البحرية الإسرائيلية، النار صوب مراكب الصيادين ببحر مدينة غزة، دون الإبلاغ عن إصابات في الحادثين.

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