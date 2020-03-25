دولي

(كورونا) 5 وفيات في إسرائيل وحكومة نتنياهو ترفض الحظر الكلي

(كورونا) 5 وفيات في إسرائيل وحكومة نتنياهو ترفض الحظر الكلي
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بتسجيل 100 حالة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع عدد المصابين إلى 2030 منهم 37 بحالة خطيرة.

وارتفع عدد الوفيات في إسرائيل، إلى خمسة آخرهم، رجل يبلغ من العمر (76 عامًا)، كما تعافى 58 مريضًا. 

وعقدت الحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء، مناقشات هاتفية بشكل استثنائي، بسبب فيروس (كورونا) المستجد، لاتخاذ إجراءات وقائية للجمهور.

 ولم توافق الحكومة على طلب وزارة الصحة، بفرض الحظر الكلي في إسرائيل، متبنية بذلك موقف وزارة المالية، الداعية إلى الاكتفاء بفرض حظر جزئي.

وسمحت حكومة نتنياهو للمواطنين، بالخروج لفترة قصيرة فقط من البيوت، لمسافة أقصاها 100 متر، وتقليص عمل المواصلات العامة بشكل ملموس، ولكنها ستظل تعمل. 

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