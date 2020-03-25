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وفاة وزير الدفاع السوداني جمال الدين عمر

وفاة وزير الدفاع السوداني جمال الدين عمر
الفريق أول جمال الدين عمر
رام الله - دنيا الوطن
توفي وزير الدفاع السوداني، الفريق أول جمال الدين عمر، بأزمة قلبية، أثناء تواجده في جوبا، عاصمة جنوب السودان.

وكان الفريق أول عمر، ضمن وفد التفاوض الحكومي مع الحركات المسلحة حول السلام في السودان.

وكان عمر عضواً في المجلس السيادي، الذي تولى شؤون البلاد بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 39 شهراً مع حكومة مدنية، بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

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