دولي

ترامب يُحذّر من الانتحار بسبب (كورونا)

ترامب يُحذّر من الانتحار بسبب (كورونا)
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أن القيود المفروضة جراء انتشار فيروس (كورونا)، والتي تسببت في إغلاق مؤسسات تجارية في أماكن كثيرة بالبلاد، قد تؤدي نفسها إلى حالات انتحار أو وفيات أخرى.

ووفق (سكاي نيوز) فقد قال ترامب: "ستخسر المزيد من الناس بوضع بلد في ركود أو كساد هائلين.. ستخسر أشخاصاً.. سيكون لديك حالات انتحار بالآلاف".

وذكر الرئيس الأمريكي: "يجب أن نعيد بلدنا للعمل، بلدنا في حاجة للعودة إلى العمل، هذا العلاج (القيود) أسوأ من المشكلة، ومرة أخرى أقول إن الناس الكثير من الناس حسب اعتقادي سيلقون حتفهم إذا سمحنا لهذا الأمر بالاستمرار، يجب أن نعود إلى العمل.. الأمريكيون يرغبون في العودة للعمل".

وأصيب في الولايات المتحدة 50.000 شخص، بينما توفي ما لا يقل عن 660 وتسبب في إغلاق آلاف الشركات، وزيادة بالملايين في أعداد العاطلين عن العمل.

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